Εξιτήριο πήρε χθες Πέμπτη (30/10) μετά από 8 ημέρες που έμεινε στο νοσοκομείο η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια στο σπίτι της στο Κορωπί, με τα τραύματα στο πρόσωπό της να αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν και την ίδια να επαναλαμβάνει, πως δεν θυμάται ποιος είναι ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη.

«Ακόμη δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε. Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον… από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι, δεν θυμάμαι» λέει στο MEGA. Η ίδια επιμένει, ότι δεν είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο φωτογραφία από τον Οκτώβριο του 2023 δείχνει μελανιές στο κορμί της. Τα τουλάχιστον τέσσερα σημάδια που είναι εμφανή, βρίσκονται στο στέρνο και το αριστερό χέρι της γυναίκας. Λίγο νωρίτερα, στις 17 Ιουνίου του 2023 η 40χρονη είχε καταγγείλει στις 4:00 τα ξημερώματα τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν κατά τις 6:00 το πρωί.

«Κόλαφος» ο πατέρας της για τον 50χρονο

Στο πλευρό της γυναίκας βρίσκεται ο πατέρας της, ο οποίος θα την βοηθήσει να ορθοποδήσει. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, είπε: «Θέλω να σας πω, ότι έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτε λογικό αυτή τη στιγμή. Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και γι’ αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση».

Ερωτηθείς ποια είναι η γνώμη του για τον σύντροφό της, ο πατέρας της 40χρονης είναι ξεκάθαρος: «Είναι προφανές, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό; Δεν καταλαβαίνετε; Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της. Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά, ήταν περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε, ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε».

Ζήτησε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών της

Η 40χρονη έχει ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών της και φαίνεται πως θα την πάρει. Η ίδια λέει πως δεν ευθύνεται ο σύζυγος για τον ξυλοδαρμό της, αλλά δεν θυμάται ποιος ευθύνεται. Η Πολιτεία από την άλλη αναζητά -όσο της επιτρέπουν και οι συνθήκες- απαντήσεις και προσπαθεί να στηρίξει την 40χρόνη.

Ο δικηγόρος της 40χρονης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο Live News είπε για την εντολέα του: «Πράγματα τα οποία ήξερε αυτή η γυναίκα, ότι της συνέβησαν την προηγούμενη φορά της κακοποίησης, τα κατήγγειλε. Είναι μια γυναίκα, που ήταν βαριά χτυπημένη και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες δύο μέρες, δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που είδα εγώ τις προηγούμενες μέρες. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις μετά την εντατική, αναρωτιόταν πώς έφθασε εκεί».