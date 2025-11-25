Ένας πολιτικός, με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ, είναι έτοιμος να κερδίσει τις τοπικές εκλογές στη χώρα του. Ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του δεν είχε ιδέα για τη σημασία του ηγέτη των Ναζί όταν έδωσε το όνομα στον γιο του.

Ο Αδόλφος Χίτλερ Ουούνονα, 59 ετών, είναι έτοιμος να κερδίσει τις δεύτερες τοπικές εκλογές στη νοτιοδυτική αφρικανική χώρα της Ναμίμπια στις 26 Νοεμβρίου, διατηρώντας την έδρα του στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού το 2020 είχε λάβει το 85% των ψήφων.

Το μέλος του αριστερού κόμματος Swapo είχε σχολιάσει στο παρελθόν για το όνομά του, αφού έγινε παγκοσμίως γνωστός μετά τη νίκη του στην εκλογική περιφέρεια της Ομπουντζά.

Ο πατέρας του «πιθανώς δεν καταλάβαινε τι συμβόλιζε το όνομα Αδόλφος Χίτλερ. Ως παιδί, το θεωρούσα ένα απολύτως φυσιολογικό όνομα», δήλωσε ο πολιτικός στη γερμανική εφημερίδα Bild το 2020.

«Μόνο όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά», πρόσθεσε.

Η σύζυγος του Ουουνόνα τον αποκαλεί Αδόλφο, αλλά σε δημόσιες εμφανίσεις συνήθως παραλείπει το «Χίτλερ». Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος επιμένει ότι δεν θα αλλάξει το όνομά του.

Πηγή: New York Post