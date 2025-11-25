Ομοσπονδιακή δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε τις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας παράτυπο τον διορισμό της εισαγγελέως που είχε επιλέξει ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση.

Η απόφαση θεωρείται πλήγμα στις προσπάθειες του Τραμπ να κινηθεί νομικά κατά πολιτικών αντιπάλων και επικριτών του. Η δικαστής έκρινε ότι η διαδικασία παραβίαζε θεμελιώδεις αρχές του δικαίου και συνιστούσε υπέρβαση εκτελεστικής εξουσίας.

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ, είχε διοριστεί προσωρινή εισαγγελέας στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνιας τον Σεπτέμβριο, με αποστολή να χειριστεί τις δύο έρευνες. Ο διορισμός της προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο ρόλο. Ο Κόμι και η Τζέιμς είχαν καταγγείλει εξαρχής την παρατυπία του διορισμού.

Η δικαστής Κάμερον ΜακΓκόουαν Κάρι αποφάνθηκε ότι η Χάλιγκαν δεν είχε νομική εξουσία να απαγγείλει κατηγορίες κατά των δύο αξιωματούχων. Παράλληλα, έδωσε στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δυνατότητα να αναθέσει τις έρευνες σε άλλον εισαγγελέα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «όλες οι ενέργειες που απορρέουν από τον παράτυπο διορισμό της κ. Χάλιγκαν» συνιστούν «παράνομη άσκηση εκτελεστικής εξουσίας» και, ως εκ τούτου, ακυρώνονται.

Αντιδράσεις Κόμι και Τζέιμς

Η Λετίσια Τζέιμς δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση, σημειώνοντας πως «η σημερινή νίκη με εμψυχώνει και είμαι ευγνώμων για τις προσευχές και την υποστήριξη που έλαβα από όλη τη χώρα». Ο δικηγόρος της, Άμπι Λόυελ, υπογράμμισε ότι η πελάτισσά του θα συνεχίσει να αμφισβητεί «τυχόν περαιτέρω πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες με κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο».

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Κόμι ευχαρίστησε το δικαστήριο, τονίζοντας μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Instagram: «Είμαι ευγνώμων που το δικαστήριο έκλεισε την υπόθεση εναντίον μου, η οποία ήταν μια δίωξη βασισμένη σε εχθρότητα και ανικανότητα». Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης επί Τραμπ για πολιτικές παρεμβάσεις.

Η στάση του Λευκού Οίκου και το ιστορικό των κατηγοριών

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη νομιμότητα των ενεργειών της Χάλιγκαν.

Σε βάρος του Κόμι, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του FBI την περίοδο 2013-2017, είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις. Ο Τραμπ τον είχε αποπέμψει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ενώ το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, 66 ετών, αντιμετώπιζε κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις σχετικά με στεγαστικό δάνειο. Η Δημοκρατική Τζέιμς είχε στο παρελθόν κινήσει διώξεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των δύο γιων του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, για διόγκωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Trump Organization. Μετά από πολύκροτη δίκη το 2024, ο Τραμπ είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο 464 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε από εφετείο τον περασμένο Αύγουστο.