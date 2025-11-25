Βράδυ Τρίτης σε ξενοδοχείο στο Παλαιό Φάληρο. Χαμηλά, κοντά στην παραλία. Ώστε να είναι πολύ κοντά στο σπίτι του Ολυμπιακού και να μην χρειαστεί ένα μίνι ταξίδι στους δρόμους της πρωτεύουσας η Ρεάλ. Το επικείμενο ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους για το Τσάμπιονς Λιγκ, προφανώς και συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

Μια χούφτα πιτσιρικάδων, στο μισοσκόταδο και ενώ τα γιορτινά λαμπιόνια φωτίζουν τον δρόμο, περιμένει. Μήπως και εμφανιστεί ένας από τους σταρ της Βασίλισσας. Ένα περιπολικό της αστυνομίας είναι παρκαρισμένο- προφανώς για κάθε ενδεχόμενο.

Στην είσοδο δύο άνθρωποι του ξενοδοχείου προφανώς και δεν θα αφήσουν κανέναν χωρίς άδεια να μπει μέσα. Στην άλλη άκρη, εκεί που υπάρχει μια νοητή γραμμή, δύο ρεπόρτερ του καναλιού της Ρεάλ, ντυμένοι ομοιόμορφα, δίνουν την «ανταπόκριση από την Αθήνα».

Ο χρόνος κυλά αλλά από το ξενοδοχείο δεν βγαίνει κανένας ποδοσφαιριστής. «Τον Εμπαπέ θέλω να δω», λέει ένας νεαρός και κρατά μια σκουρόχρωμη φανέλα της Ρεάλ. Αλλοι έχουν στα χέρια τους μπλοκ ή ένα κομμάτι χαρτί ώστε να εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα αυτόγραφα.

Και ξαφνικά, μικρός πανικός. Ένα τζιπ σχεδόν φτάνει μέχρι την είσοδο. «Κάρα, Κάρα», πετάγονται τα παιδιά. Ο Γιώργος Καραγκούνης σε θέση οδηγού, είναι χαμογελαστός. Το αυτοκίνητο κάνει να φύγει, μάλλον με προσοχή γιατί το έχουν πλησιάσει οι φίλοι της Ρεάλ. «Ρομπέρτο Κάρλος, τι παικτάρα ήσουν», αναφωνεί με θαυμασμό ένας κοντά στα 40.

Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ, ένας θρύλος της Ρεάλ και παντοτινός πρεσβευτής της, είναι στην παρέα του πάλαι ποτέ αρχηγού της ελληνικής εθνικής ομάδας. Αν και δεν υπήρξαν συμπαίκτες, τους ενώνει μια θητεία στην Ιντερ και βέβαια γνωρίζονται. «Αμίγκο», λέει και στρέφει το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα του τζιπ ο Γιώργος Καραγκούνης. Εκεί που κάθεται ο φίλος του. Και φεύγουν από το Παλαιό Φάληρο.

Αλλά οι Ελληνες θαυμαστές της Ρεάλ, παραμένουν εκεί. Με στόχο να εξασφαλίσουν, αργά ή γρήγορα, την υπογραφή του αγαπημένου τους ποδοσφαιριστή. Αλλωστε, πόσες φορές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τόσα αστέρια;