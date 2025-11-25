Ελεύθερος αφέθηκε ο 15χρονος που συνελήφθη για την επίθεση σε συνομήλικό του κοντά σε σχολείο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, ενόψει της διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας.

Η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να καθοριστεί η ποινική μεταχείριση του ανηλίκου. Τα αδικήματα που εξετάζεται εάν έχουν τελεστεί αφορούν παράνομη βία και έργω εξύβριση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 15χρονος, μαζί με έναν 16χρονο, φέρεται να τράβηξαν τον παθόντα χωρίς τη θέλησή του σε απομονωμένο σημείο, όπου ο δεύτερος άσκησε σωματική βία εναντίον του.

Η δικογραφία αναφέρεται σε μία σφαλιάρα, ενώ ως πιθανή αφορμή εκτιμάται ότι στάθηκε μια κοπέλα. Μάρτυρας του περιστατικού υπήρξε διερχόμενη γυναίκα, η οποία έσπευσε να βοηθήσει το θύμα.