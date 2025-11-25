Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης αναμένεται να οδηγηθεί ο 15χρονος που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού του έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους τον πλησίασαν και ένα από αυτά τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι δράστες απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο.

Το επεισόδιο είδε διερχόμενη γυναίκα, η οποία έσπευσε να βοηθήσει τον παθόντα και τον μετέφερε στο σχολείο. Από εκεί, συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του, ο μαθητής μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους, έναν 15χρονο, ενώ ταυτοποιήθηκε και ο δεύτερος, ηλικίας 16 ετών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση φέρεται να είχε αφορμή μια διαφωνία για ένα κορίτσι.