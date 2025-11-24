Επίθεση από δύο εξωσχολικούς δέχθηκε ένα 15χρονο αγόρι στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, σε υπαίθριο χώρο κοντά στο σχολείο του μαθητή, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους τον πλησίασαν και ο ένας του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Τον έσωσε διερχόμενη οδηγός

Την επίθεση αντιλήφθηκε μια γυναίκα που περνούσε με το αυτοκίνητό της. Η οδηγός σταμάτησε, παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο σχολείο του, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά του, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Οι αστυνομικές αρχές του Ωραιοκάστρου έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, μετά την καταγγελία που έγινε από το θύμα της επίθεσης.