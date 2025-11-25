Την προσοχή των καταναλωτών ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday εφιστά η ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας την αύξηση των εξαπατήσεων κατά τις αγορές μέσω διαδικτύου.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος διαδικτυακής εξαπάτησης είναι το skimming και αφορά την κλοπή τραπεζικών δεδομένων μέσω ψεύτικων μηνυμάτων, που εμφανίζονται ως επικοινωνία από εταιρείες παράδοσης δεμάτων. Το θύμα, κάνοντας κλικ σε κακόβουλο σύνδεσμο, καλείται να δώσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, τα οποία καταλήγουν στα χέρια των απατεώνων.

Εκτός από το skimming, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν και άλλες μορφές απάτης, όπως η πλαστοπροσωπία για μισθοδοσία, η ανταλλαγή νόμιμων τιμολογίων με παραποιημένα στοιχεία και άλλων «τεχνικών εξαπάτησης», όπου οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ψυχολογικές μεθόδους για να αποσπάσουν χρήματα.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν, ότι οι ψηφιακές απάτες απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ του θύματος. Συστήνουν δε στους καταναλωτές, να αγοράζουν μόνο από αξιόπιστα καταστήματα και ιστότοπους, να ελέγχουν ότι η σελίδα διαθέτει πιστοποιητικό HTTPS, να αποφεύγουν άμεσες τραπεζικές μεταφορές χωρίς εγγυήσεις και να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω ύποπτων συνδέσμων.

Παράλληλα, συνιστά προσοχή σε προσφορές που φαίνονται υπερβολικά ελκυστικές ή απαιτούν άμεση ενέργεια, καθώς μπορεί να πρόκειται για παγίδες κυβερνο-απατών. Η επιφυλακτικότητα και η έγκαιρη ενημέρωση είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα κατά των διαδικτυακών εγκληματιών.

Έξυπνα κόλπα για να μην ξεγελαστείτε από τις εκπτώσεις

Εκτός από τις διαδικτυακές απάτες, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να εξαπατηθούμε από πλασματικές εκπτώσεις ή κρυφά έξοδα. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας δίνουν ορισμένες σωτήριες συμβουλές, όπως να: