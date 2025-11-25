Η Black Friday έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο επιθετικές περιόδους online αγορών στην Ελλάδα. Με τιμές που κατεβαίνουν θεαματικά σε ηλεκτρονικά είδη, gadgets, είδη σπιτιού και ρούχα, χιλιάδες καταναλωτές στρέφονται στις μεγάλες πλατφόρμες. Φέτος, όμως, ο «παίκτης» που τραβάει όλα τα βλέμματα είναι η Temu — η κινεζική εφαρμογή που έχει σαρώσει την αγορά με προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές.

Καθώς πλησιάζει η Black Friday 2025, οι αρμόδιες αρχές και οι οργανώσεις καταναλωτών προειδοποιούν πως η υπερ-δημοφιλία της πλατφόρμας χρειάζεται… δεύτερη ματιά.

Temu: Πώς έγινε ο “βασιλιάς των φτηνών deals”

Η Temu, η οποία λειτουργεί ως marketplace που συνδέει απευθείας κατασκευαστές στην Κίνα με καταναλωτές παγκοσμίως, έχει κατακτήσει και την ελληνική αγορά με:

Τιμές έως και -80% σε σχέση με εγχώρια e-shops

Δωρεάν μεταφορικά για πολλές παραγγελίες

Πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων (ρούχα, gadgets, καλλυντικά, διακοσμητικά, μικρές συσκευές)

Με την Black Friday να αποτελεί “κορυφαία στιγμή” για αγορές, η πλατφόρμα ετοιμάζει επιθετικές εκπτώσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της.

Τι φοβούνται οι αρχές: Ζητήματα ασφάλειας και παραπλάνησης

Παρά τη δημοφιλία της Temu, οι ρυθμιστικές αρχές σε πολλές χώρες —και στην Ε.Ε.— έχουν επισημάνει προβλήματα που σχετίζονται με:

1. Ελλιπή έλεγχο ποιότητας

Προϊόντα όπως ηλεκτρονικά, φορτιστές, παιδικά παιχνίδια ή καλλυντικά μπορεί:

να μην πληρούν ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

να μην φέρουν σωστή σήμανση CE

να μην συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

2. Αδιαφάνεια σε προωθητικές ενέργειες

Έρευνες καταναλωτικών οργανώσεων στην Ε.Ε. έχουν αναφέρει:

ψεύτικες “προηγούμενες τιμές” για να φαίνονται μεγαλύτερες οι εκπτώσεις

“ρουλέτες”, παιχνίδια και κωδικούς που λειτουργούν ως «τυράκι» και πιέζουν σε παρορμητικές αγορές

3. Προστασία δεδομένων

Προβληματισμός υπάρχει και για:

tracking χρηστών

συλλογή δεδομένων μέσω της εφαρμογής

sharing πληροφοριών με τρίτες εταιρείες

Η Ε.Ε. εξετάζει ήδη ενιαίο πλαίσιο για τις πλατφόρμες “ultra-cheap marketplaces”, στο οποίο θα εντάσσεται και η Temu.

Τι πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες καταναλωτές τη Black Friday

Ενόψει των προσφορών, οι ειδικοί δίνουν συγκεκριμένες συμβουλές:

1. Προσοχή στα ηλεκτρονικά και στα προϊόντα για παιδιά

Προϊόντα που έρχονται απευθείας από τρίτους κατασκευαστές μπορεί να μην πληρούν βασικά πρότυπα ασφαλείας.

2. Ελέγξτε τον πωλητή

Η Temu φιλοξενεί χιλιάδες ανεξάρτητες εταιρείες. Κοιτάξτε:

βαθμολογίες

κριτικές

επιστροφές χρημάτων

φωτογραφίες πραγματικών καταναλωτών

3. Διαβάστε τους χρόνους παράδοσης

Παρά τις εξαγγελίες για γρήγορη αποστολή, σε περιόδους αιχμής οι παραδόσεις από Κίνα μπορεί να καθυστερήσουν εβδομάδες.

4. Επιστροφές – μην το θεωρείτε δεδομένο

Η πολιτική επιστροφής προϊόντων μπορεί να είναι πιο περίπλοκη ή να απαιτεί αποστολή πίσω στην Κίνα, άρα υψηλό κόστος.

5. Κάντε price check σε ελληνικά e-shops

Πολύ συχνά, προϊόντα που φαίνονται «ευκαιρίες» έχουν αντίστοιχες τιμές και σε ελληνικά καταστήματα — με:

ελληνική εγγύηση

άμεση παράδοση

ευκολότερη επιστροφή

Γιατί η Temu κερδίζει σε Black Friday – και τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Temu πιέζει σημαντικά τις τιμές στην ελληνική λιανική, ειδικά σε:

gadgets

μικροσυσκευές

διακόσμηση/είδη σπιτιού

ένδυση/υπόδηση

Παράλληλα, ωθεί τα ελληνικά e-shops να προσφέρουν πιο επιθετικές Black Friday εκπτώσεις, αλλά και να αυξήσουν το inventory τους από low-cost κατασκευαστές.

Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί και δεύτερη όψη: επιχειρήσεις στη χώρα μας κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, επειδή οι πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. συχνά δεν εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα και κόστη συμμόρφωσης.

Συμπέρασμα

Η Temu από τη μία φέρνει πολύ χαμηλές τιμές και μεγάλη ποικιλία για τη Black Friday. Από την άλλη, όμως, οι καταναλωτές χρειάζεται να κάνουν περισσότερο… due diligence, ειδικά σε προϊόντα που σχετίζονται με ασφάλεια, ποιότητα και προσωπικά δεδομένα.

Η Black Friday 2025 αναμένεται να είναι η πιο «κινεζοκεντρική» μέχρι σήμερα — και οι Έλληνες αγοραστές φαίνεται ότι θα μοιραστούν ανάμεσα στη βολή της χαμηλής τιμής και στην ανάγκη για ασφάλεια.