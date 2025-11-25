Η Black Friday πλησιάζει και, όπως κάθε χρόνο, οι καταναλωτές προετοιμάζονται για τις μεγάλες εκπτώσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα καταστήματα. Η εμπορική γιορτή ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με χιλιάδες προϊόντα να προσφέρονται σε μειωμένες τιμές. Στα ΝΕΑ, μίλησε η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης, Εριφύλη Γαλλή, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές στους καταναλωτές για το πώς να εκμεταλλευτούν σωστά τις προσφορές της ημέρας.

Η κ. Γαλλή επεσήμανε την ανάγκη για προσεκτικές αγορές και καταρχάς προέτρεψε τους καταναλωτές να καταρτίσουν μία λίστα με τα προϊόντα που χρειάζονται. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι παρορμητικές αγορές και να γίνουν στοχευμένες και συνειδητές επιλογές. «Η τιμή δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για τις αγορές σας», τόνισε η Πρόεδρος, υπογραμμίζοντας την αξία της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των καταστημάτων.

Αναφερόμενη στην πολιτική επιστροφών των καταστημάτων, η κ. Γαλλή επισήμανε ότι «είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς η κουλτούρα των επιστροφών έχει επικρατήσει κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές, ενώ στα φυσικά καταστήματα δεν ισχύουν πάντα οι ίδιες υποχρεώσεις».

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, «οι καταναλωτές πρέπει να προτιμούν καταστήματα με φυσική παρουσία, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για άμεσο έλεγχο του προϊόντος και προσωπική εξυπηρέτηση». Επίσης, καλεί τους καταναλωτές να μην παρασυρθούν από τις online εκστρατείες και τις βιαστικές αγορές που συχνά προκύπτουν από αγχωτικά countdowns και διαφημιστικά μηνύματα.

Αναφορικά με την αγοραστική δύναμη στην Κηφισιά, η κ. Γαλλή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «τα εμπορικά κέντρα και τα malls που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τα καταναλωτικά δεδομένα στην περιοχή». Παρά τη σημαντική αύξηση της κίνησης στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, τα τοπικά καταστήματα κατάφεραν να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά λόγω της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και της εξειδίκευσής τους, ενώ έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και στις ανάγκες των καταναλωτών.

«Τα malls ήταν κάτι νέο για τα ελληνικά δεδομένα, προσέφεραν πολλά πλεονεκτήματα και αναμφίβολα απορρόφησαν σημαντικό ποσοστό αγοραστικής δύναμης. Παρ’ όλα αυτά, τα τοπικά καταστήματα που επένδυσαν σε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, εξειδίκευση και υψηλή αισθητική κατάφεραν να διατηρήσουν το κοινό τους και να προσελκύσουν νέους πελάτες. Ειδικά από την πανδημία και μετά, οι καταναλωτές εκτίμησαν την αξία των αγορών σε ανοιχτούς χώρους έναντι κλειστών εμπορικών και το αγοραστικό ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε», σχολίασε η Πρόεδρος.

Αναφερόμενη στο μέλλον των τοπικών καταστημάτων, η κ. Γαλλή τόνισε:

«Σήμερα, οι καταναλωτές είναι πιο ενημερωμένοι και επιλέγουν συνειδητά μικρότερα καταστήματα που προσφέρουν ποιότητα και ανθρώπινη επαφή. Η περιοχή μας έχει εξελιχθεί σε υπερτοπική αγορά, με αυξημένη κίνηση κατά τις after-office και weekend ώρες. Άλλωστε, παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα, ευκολότερη πρόσβαση και χαμηλότερη συμφόρηση, αμεσότητα στην εξυπηρέτηση και προσωπική σχέση με τον καταστηματάρχη, εξειδικευμένα προϊόντα και curated επιλογές, καθώς και υπαίθρια εμπειρία αγορών σε όμορφο περιβάλλον».