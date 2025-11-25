Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια, με έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, την εργασία και τη διάθεση. Οι πλανητικές επιρροές σήμερα φέρνουν ενέργεια, αλλά και την ανάγκη για ισορροπία και αυτοσυγκράτηση.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Αν κάποιος κοντινός σας άνθρωπος χρειάζεται στήριξη, προσφέρετέ τη χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένα κοινό γεύμα θα ανανεώσει τη σχέση σας. Απόψε προτιμήστε μια βόλτα αντί για τηλεόραση.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται, ακόμη κι αν δεν συνοδεύονται από άμεση ανταμοιβή. Η ικανότητά σας να λειτουργείτε υπό πίεση σας χαρίζει τον σεβασμό των γύρω σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Αν σκοπεύετε να χαλαρώσετε, η μέρα είναι ιδανική. Απολαύστε τη συντροφιά και τη διασκέδαση, καθώς αύριο θα έχετε χρόνο για τις υποχρεώσεις σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η ειλικρίνεια θα σας βοηθήσει να αποφύγετε εντάσεις. Αν δεν έχετε διάθεση για κοινωνικές επαφές, πείτε το ανοιχτά. Το βράδυ μπορεί να φέρει ευχάριστες στιγμές και διασκέδαση.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η μέρα προσφέρεται για διασκέδαση, ειδικά αν οργανώσετε κάτι στο σπίτι. Με τον Ήλιο να περνά στον Τοξότη, η ενέργειά σας είναι έντονη και το χιούμορ σας ακαταμάχητο.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Αν επιδιώξετε επιφανειακές απολαύσεις, ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα. Εκμεταλλευτείτε τη δημιουργικότητά σας για να φτιάξετε κάτι ουσιαστικό και θετικό.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Κάντε σήμερα ό,τι σας ευχαριστεί περισσότερο. Είτε πρόκειται για κοινωνική δραστηριότητα είτε για πιο ήσυχη ενασχόληση, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. Τα προβλήματα μπορούν να περιμένουν.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Χαλαρώστε και αποφύγετε τη βιασύνη. Η μέρα ευνοεί την εσωτερική ηρεμία και την αποφόρτιση. Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεται για να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Με την επιρροή του Ζυγού σε κάποια συζήτησή σας, τα θέματα που σας απασχολούν μπορεί να είναι καλλιτεχνικά ή δημιουργικά. Καλό είναι να επιδείξετε διακριτικότητα και μέτρο στις αντιδράσεις σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Η Σελήνη στον 10ο οίκο σας ενισχύει τα επαγγελματικά σας ζητήματα. Εστιάστε στην εργασία και την εικόνα σας. Μια καλή πράξη σήμερα δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Αν έχετε ελεύθερη μέρα, βρείτε τρόπους να μειώσετε το άγχος. Ένα μικρό ταξίδι, ακόμη και σε κοντινή πόλη, μπορεί να σας ανανεώσει και να προσφέρει την περιπέτεια που χρειάζεστε.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αποφύγετε σήμερα τα οικονομικά ρίσκα και τα δάνεια. Αν παραμείνετε στο επίκεντρο των γεγονότων, θα αποφύγετε δυσκολίες. Μια μεγάλη βόλτα ή μια ποδηλατάδα θα σας βοηθήσει να αποβάλετε το στρες.