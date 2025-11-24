Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η ακροδεξιά γερουσιαστής Πολίν Χάνσον, η οποία εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας φορώντας μπούρκα, σε μια ακόμη επίδειξη της πάγιας θέσης της υπέρ της απαγόρευσης της μουσουλμανικής ενδυμασίας στους δημόσιους χώρους της χώρας.

Η είσοδός της στην αίθουσα δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση και οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, καθώς η Χάνσον αρνήθηκε να απομακρύνει το κάλυμμα. Σύμφωνα με την ίδια, η κίνησή της ήταν διαμαρτυρία για την απόρριψη του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει, με στόχο την απαγόρευση της μπούρκας.

Η Μεχρίν Φαρούκι, των Πρασίνων, έκανε λόγο για «κατάφωρο ρατσισμό», ενώ η ανεξάρτητη γερουσιαστής από τη Δυτική Αυστραλία, Φατίμα Πέιμαν, χαρακτήρισε την ενέργεια «ντροπιαστική».

🚨BREAKING: After they blocked her motion on face coverings, Pauline Hanson walked into the Senate in a burqa. She made her point. And the usual suspects LOST THEIR MINDS. pic.twitter.com/IaRxd4jmMF — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 24, 2025

Ανάλογες αντιδράσεις ήρθαν και από τα δύο μεγάλα κόμματα. Η Πένι Γουόνγκ, επικεφαλής της Εργατικής κυβέρνησης στη Γερουσία, και η Αν Ράστον, αναπληρώτρια ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, καταδίκασαν επίσης την πράξη της Χάνσον.

Η γερουσιαστής του Κουίνσλαντ έχει μακρά ιστορία ακραίων τοποθετήσεων γύρω από ζητήματα μετανάστευσης και ισλαμικής ενδυμασίας. Από τη δεκαετία του 1990 έχει ταχθεί κατά της μετανάστευσης από την Ασία και των αιτούντων άσυλο, ενώ το 2017 είχε επαναλάβει αντίστοιχη εμφάνιση στη Γερουσία φορώντας μπούρκα, ζητώντας τότε την εθνική απαγόρευσή της.

🚨 After the government BLOCKED her move to ban full-face coverings, Pauline Hanson entered the Senate in a BURQA to prove her point. The reaction from the usual suspects says everything. Full story: https://t.co/ql6admIApo pic.twitter.com/4j4NiUvNCt — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 24, 2025

Σήμερα, το κόμμα της, One Nation, διαθέτει τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει την εκλογική του δύναμη στις γενικές εκλογές του Μαΐου, εν μέσω αυξανόμενης στήριξης σε αντιμεταναστευτικές, ακροδεξιές πολιτικές.

Let the hypocrites show themselves. Senator Hanson tried to introduce a Ban the Burqa Bill this afternoon in Canberra. It was not allowed to be entered. This is how Pauline showed themselves all up instantly. Man, I love her!! pic.twitter.com/sqpWXYqdo8 — AJay – Mountain Streams (@HDealla) November 24, 2025

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Χάνσον υπερασπίστηκε την επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μορφή διαμαρτυρίας: «Αν το Κοινοβούλιο δεν την απαγορεύσει, θα φοράω αυτό το καταπιεστικό, ριζοσπαστικό, μη θρησκευτικό κάλυμμα κεφαλής που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και την κακομεταχείριση των γυναικών, ώστε κάθε Αυστραλός να γνωρίζει τι διακυβεύεται», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Αν δεν θέλουν να τη φοράω, ας απαγορεύσουν τη μπούρκα».