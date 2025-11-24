Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία προκάλεσε σοκ στη χώρα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU). Η έκθεση αποκάλυψε ότι σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν ως μίζες σε υψηλόβαθμα στελέχη του ενεργειακού τομέα.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον υπουργό Ενέργειας και τον υπουργό Δικαιοσύνης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ωστόσο, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης είναι ο κινηματογραφικός παραγωγός Τιμούρ Μίντιτς, παλιός φίλος και πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι.

Σύνδεση με ψεύτικο βίντεο και τη ληστεία στο Λούβρο

Στις 18 Νοεμβρίου, φιλορωσικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν νέες αποκαλύψεις που συνδέουν το σκάνδαλο διαφθοράς με μια άλλη υπόθεση: την τολμηρή ληστεία κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Κατά τη ληστεία του Οκτωβρίου, εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα. Ένα βίντεο που αποδόθηκε ψευδώς στο NABU υποστήριζε ότι ορισμένα από τα κοσμήματα βρέθηκαν στο σπίτι του Μίντιτς, ανάμεσά τους και ένα σμαραγδένιο κολιέ που ανήκε στη Γαλλίδα αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα. Στο βίντεο φαίνεται το κολιέ δίπλα σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων που υποτίθεται ότι ανήκουν στον Μίντιτς. Το βίντεο συγκέντρωσε τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X.

Το ψεύτικο κολιέ και τα σημάδια τεχνητής νοημοσύνης

Αν και το σκάνδαλο διαφθοράς είναι πραγματικό, το NABU δεν εντόπισε κανένα από τα κοσμήματα του Λούβρου στο σπίτι του Μίντιτς. Η εικόνα του κολιέ στο βίντεο φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Με προσεκτική παρατήρηση, το κολιέ του βίντεο διαφέρει σημαντικά από το αυθεντικό της αυτοκράτειρας. Το πραγματικό έχει συνδυασμό τετράγωνων και στρογγυλών σμαραγδιών, ενώ το ψεύτικο μόνο στρογγυλά. Επίσης, λείπουν τα δάκρυα-σμαράγδια που κρέμονται, ενώ οι πέτρες στο αυθεντικό περιβάλλονται από πέντε διαμαντένια πέταλα, αντί για τέσσερα όπως στο ψεύτικο. Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποδώσει με ακρίβεια τέτοιες λεπτομέρειες.

Το NABU επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές του δεν βρήκαν τα κοσμήματα της Μαρίας-Λουίζας κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον Μίντιτς.

Πλαστοπροσωπία του NABU και ρωσική παραπληροφόρηση

Αν και το βίντεο φαίνεται να έχει παραχθεί από το NABU, το γραφείο διέψευσε κάθε εμπλοκή. Το λογότυπο της υπηρεσίας εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεύτικου ρεπορτάζ.

Η προέλευση του βίντεο παραμένει ασαφής, αλλά δημοσιεύθηκε από τον ιστότοπο Pravda FR. Η γαλλική κρατική υπηρεσία Viginum, που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της ψηφιακής παρέμβασης, έχει αναφέρει ότι το Pravda FR αποτελεί μέλος του ρωσικού δικτύου παραπληροφόρησης Portal Kombat. Η πλαστοπροσωπία επίσημων οργανισμών είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχείρησης παραπληροφόρησης Operation Matryoshka, που αποδίδεται στο Κρεμλίνο.

