Μία 65χρονη γυναίκα στην Ταϊλάνδη προκάλεσε σοκ στην οικογένειά της, όταν «επέστρεψε στη ζωή» λίγα δευτερόλεπτα πριν από την προγραμματισμένη αποτέφρωσή της. Η γυναίκα άρχισε να χτυπά το καπάκι του φέρετρου, προκαλώντας πανικό και συγκίνηση στους συγγενείς της.

Η Τσονθιρότ είχε κηρυχθεί νεκρή στο σπίτι της, στην περιοχή Πιτσανουλόκ της βόρειας Ταϊλάνδης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Νοεμβρίου. Πιστεύοντας ότι είχε φύγει ήσυχα από τη ζωή, η οικογένειά της την τοποθέτησε σε λευκό φέρετρο και ξεκίνησε το τετράωρο ταξίδι προς έναν ναό στα προάστια της Μπανγκόκ, ο οποίος παρέχει δωρεάν υπηρεσίες αποτέφρωσης σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες.

Ωστόσο, η «άψυχη» γυναίκα φέρεται να ξύπνησε μέσα στο φέρετρο, μόλις το όχημα έφτασε στον ναό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να χτυπάει το ξύλο και να κινείται αδύναμα, ενώ βίντεο την καταγράφει να απομακρύνει μύγες από το πρόσωπό της, την ώρα που οι συγγενείς της παρακολουθούσαν άναυδοι.

Ο 57χρονος αδελφός της, Μόνγκολ, εξήγησε ότι η Τσονθιρότ ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι τα τελευταία δύο χρόνια και εντοπίστηκε «νεκρή» στις 2 τα ξημερώματα. Είπε ότι είχε ήδη υπογράψει τα έγγραφα θανάτου και τα είχε παραδώσει στον βουδιστή μοναχό που θα τελούσε την τελετή, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Ήμουν σοκαρισμένος, έκπληκτος και χαρούμενος που η αδελφή μου ήταν ακόμη ζωντανή. Σχεδόν λιποθύμησα από την έκπληξη. Είναι θαύμα που ξύπνησε», δήλωσε ο Μόνγκολ. Ένας εργαζόμενος του ναού, ο 27χρονος Θαμανοόν, ανέφερε ότι ετοιμαζόταν να μεταφέρει το φέρετρο στην αίθουσα για την τελετή, όταν άκουσε χτυπήματα και μια αδύναμη φωνή να ζητά βοήθεια.

«Ξεσκέπασα το ύφασμα που την κάλυπτε και πάγωσα όταν είδα ότι κινούνταν. Είχε συνείδηση, ανέπνεε αδύναμα και έγνεφε με το κεφάλι, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Έμεινα άναυδος, γιατί δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ασθενοφόρο έφτασε λίγο αργότερα και μετέφερε την Τσονθιρότ στο Νοσοκομείο Μπανγκ Γιάι. Ο ναός Γουάτ Ρατ Πρακόνγκ Θαμ ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τα ιατρικά της έξοδα. Ο ηγούμενος Φρα Κίτι Βατσιραθάντα εξέφρασε τη χαρά του για τη διάσωση της γυναίκας, τονίζοντας ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ μάρτυρας παρόμοιου περιστατικού στα χρόνια της υπηρεσίας του.