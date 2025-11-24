Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει μία από τις πιο ευαίσθητες περιόδους της φετινής σεζόν, μετρώντας τρεις συνεχόμενες γκέλες και ετοιμαζόμενη να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Τετάρτη για το Champions League, μια εσωτερική κρίση απειλεί να τινάξει την ισορροπία της ομάδας στον αέρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος έχει ενημερώσει τη διοίκηση ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του όσο η σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο παραμένει τεταμένη.

Η απόφασή του έγινε γνωστή στον Φλορεντίνο Πέρεθ σε ιδιωτική συνάντηση στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Παρότι ο Βινίσιους δεσμεύεται μέχρι το 2027, οι συνομιλίες για επέκταση έχουν ουσιαστικά παγώσει, με το χάσμα μεταξύ παίκτη και προπονητή να βαθαίνει από τον Μάιο, όταν ο Αλόνσο αντικατέστησε τον Αντσελότι. Η ένταση κορυφώθηκε μετά το El Clásico, όταν ο Βραζιλιάνος αποχώρησε οργισμένος μετά την αντικατάστασή του, φωνάζοντας ότι «καλύτερα να φύγει από την ομάδα». Παρότι ζήτησε συγγνώμη από τον Πέρεθ, ξεκαθάρισε ότι η ιδέα της ανανέωσης δεν έχει πλέον νόημα για εκείνον.

Οι πρώτες ρωγμές στη σχέση τους εμφανίστηκαν τον Ιούλιο, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όταν ο Αλόνσο σκόπευε να τον αφήσει στον πάγκο. Από τότε ο Βινίσιους αισθάνεται ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν τον αντιμετωπίζει δίκαια: έχει συμπληρώσει μόλις πέντε 90λεπτα σε 17 αγώνες και συχνά αγωνίζεται εκτός θέσης. Η επιλεκτική παράλειψη του Αλόνσο από τη δημόσια συγγνώμη του στα κοινωνικά δίκτυα θεωρήθηκε από το κλαμπ στοχευμένη κίνηση, προκαλώντας δυσαρέσκεια στο τεχνικό επιτελείο. Παρ’ όλα αυτά, ο Αλόνσο επιμένει δημόσια ότι δεν υπάρχει προσωπικό πρόβλημα, ενώ η διοίκηση προσπαθεί να μειώσει την ένταση χωρίς να επιβάλει ποινές.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να συνέλθει από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε Λίβερπουλ, Ράγιο Βαγιεκάνο και Έλτσε. Η κρίση ανάμεσα στον Βινίσιους και τον Αλόνσο έρχεται τη χειρότερη στιγμή, με την ομάδα να χρειάζεται άμεση ανάκαμψη ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.