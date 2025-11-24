Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00), καθώς η σχέση του Τσάμπι Αλόνσο με τα αποδυτήρια φαίνεται να έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Μετά τις διαδοχικές εκτός έδρας ισοπαλίες απέναντι σε Ράγιο Βαγεκάνο και Έλτσε, οι οποίες επέτρεψαν στη Μπαρτσελόνα να πλησιάσει στην κορυφή, η πίεση προς τον 43χρονο τεχνικό εντείνεται.

Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Βινίσιους βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Αλόνσο, ενώ μάλιστα φέρεται να έχει διαμηνύσει στη διοίκηση ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του όσο ο Ισπανός παραμένει στον πάγκο της ομάδας. Τώρα, νέες πληροφορίες από την Ισπανία υποστηρίζουν ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στον Βραζιλιάνο σταρ, αλλά έχει επεκταθεί και σε άλλα μέλη του ρόστερ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αρκετοί παίκτες θεωρούν πως η σχέση με τον προπονητή έχει πλέον διαρραγεί και εισηγούνται την άμεση αντικατάστασή του, πιστεύοντας ότι η ομάδα χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας για να επανέλθει ηρεμία και σταθερότητα.

Το αν οι πληροφορίες αυτές θα επιβεβαιωθούν και αν η διοίκηση της Ρεάλ θα λάβει άμεσα αποφάσεις, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες—σε μια περίοδο όπου η ομάδα καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμη κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς στο Φάληρο.