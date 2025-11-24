Το νέο ντοκιμαντέρ της Μπίλι Άιλις για την περιοδεία της ετοιμάζεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια μοναδική εμπειρία σε τρεις διαστάσεις.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το φιλμ, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Τζέιμς Κάμερον, θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου 2026 μέσω της Paramount. Το έργο αποτελεί συμπαραγωγή των Darkroom Records, Interscope Films και Lightstorm Entertainment.

«Το “Hit me hard and Soft: The Tour” (LIVE IN 3D) έρχεται στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026! Ήταν μια από τις αγαπημένες μου περιοδείες και το ότι μπόρεσα να την καταγράψω και να σκηνοθετήσω αυτήν την ταινία με τον @jamescameronofficial ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να τη δείτε όλοι», έγραψε η Άιλις σε ανάρτησή της στο Instagram, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφία δίπλα στον σκηνοθέτη.

Η συνεργασία με τον Τζέιμς Κάμερον

Η τραγουδίστρια είχε δώσει μια πρώτη γεύση του πρότζεκτ το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια sold-out συναυλίας της στο Μάντσεστερ. Τότε είχε αποκαλύψει ότι επρόκειτο για μια 3D συνεργασία με τον δημιουργό των «Avatar» και «Titanic», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν περισσότερες κάμερες απ’ ότι συνήθως εδώ μέσα» είχε πει στο κοινό. «Βασικά, δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που ονομάζεται Τζέιμς Κάμερον και θα είναι σε 3D. Οπότε, ερμηνεύστε το όπως θέλετε και σε αυτές οι τέσσερις συναυλίες εδώ στο Μάντσεστερ, εσείς και εγώ είμαστε μέρος ενός πρότζεκτ που υλοποιώ μαζί του. Είναι κάπου σε αυτό το κοινό. Οπότε μην δίνετε σημασία και επίσης πιθανότατα θα φοράω ακριβώς τα ίδια ρούχα για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες» είχε προσθέσει.

Η επιτυχία του νέου άλμπουμ

Το «Hit Me Hard and Soft» αποτελεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ της Άιλις. Στην 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, το άλμπουμ και τα τραγούδια του συγκέντρωσαν συνολικά επτά υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική πορεία της καλλιτέχνιδας.

Η επιτυχία της «Wildflower», από το ίδιο άλμπουμ, είναι φέτος υποψήφια στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση της Μπίλι Άιλις.