Με τα τρακτέρ τους έτοιμα να βγουν στους δρόμους, οι αγρότες από όλη τη χώρα ξεκινούν νέες δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για μπλόκα σε κομβικά σημεία από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, με κεντρικό στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση ώστε, όπως τονίζουν, να δοθούν πραγματικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα της αγροτικής παραγωγής.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, όπως διαπιστώθηκε στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Την ημερομηνία που θα βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους θα ορίσουν οι Σερραίοι αγρότες στη Γενική Συνέλευση του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου η οποία θα γίνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 18:30 σε ξενοδοχείο της πόλης.

Ενιαία θα βγούμε σε όλη την Ελλάδα, είτε σε Εθνικές Οδούς, είτε σε τελωνεία, είτε σε λιμάνια, είτε σε αεροδρόμια, ανάλογα με την περιοχή ώστε να ασκήσουμε την πίεση την κατάλληλη στην κυβέρνηση για να δώσει λύσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Τα προβλήματα του κόσμου είναι τεράστια. Είναι τόσο μεγάλα που δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι η αναξιοπιστία της κυβέρνησης, είναι ότι οι τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής και εμείς αυτό θα το διεκδικήσουμε δυναμικά στους δρόμους, τόνισε ο εκπρόσωπος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδας, Γιώργος Καραϊσκος.

Πουλάμε 15 λεπτά τις πατάτες και στο σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ. Πουλάμε 1,4 γάλα και έχει 15 ευρώ το κιλό το τυρί, να σταματήσει αυτό το πράγμα γιατί είναι ληστεία και αισχροκέρδεια, είπε ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων. Προχθές 82.000 περίπου αγρότες έλαβαν το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκείνοι επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές.