Σε εξέλιξη βρίσκεται η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, με τον αγροτικό κόσμο να παραμένει σε έντονο αναβρασμό. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θεωρούνται καθοριστικές για τις επόμενες κινήσεις, καθώς οι αγρότες από όλη τη χώρα χαράσσουν κοινή γραμμή δράσης με στόχο την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη δημιουργία νέων μπλόκων στις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι Θεσσαλοί αγρότες σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός ενιαίου μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με πιθανότερες ημερομηνίες το πρώτο τριήμερο του Δεκεμβρίου ή ακόμη και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Από τις υπόλοιπες περιοχές, οι εκπρόσωποι των αγροτών θα παρουσιάσουν τον δικό τους σχεδιασμό για τη μορφή των κινητοποιήσεων, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν παρουσία με τρακτέρ στους δρόμους, στα λιμάνια ή άλλες μορφές διαμαρτυρίας.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, καταλογίζοντας καθυστερήσεις στα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν θανατωθεί 417.000 αιγοπρόβατα, με τη Θεσσαλία να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Παρά τις πρόσφατες πληρωμές επιδοτήσεων –περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ σε 82.000 αγρότες–, οι παραγωγοί δηλώνουν ανυποχώρητοι. Επιμένουν ότι τα προβλήματα παραμένουν, καθώς το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο, ενώ τα προϊόντα πωλούνται σε χαμηλές τιμές από το χωράφι και καταλήγουν στα ράφια με υπερβολικές αυξήσεις.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, επισήμανε ότι «απέναντι στα οξυμένα προβλήματα, οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους».

Κάλεσε τους αγροτοκτηνοτρόφους «να ματαιώσουν την προσπάθεια να καλλιεργηθεί ο εφησυχασμός, η αναμονή και η μοιρολατρία που επιχειρείται από την κυβέρνηση και άλλους μηχανισμούς». Όπως τόνισε, «ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων και πολυήμερων μπλόκων».

Ο κ. Μαρούδας υπογράμμισε ότι στόχος είναι «ένα πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας απέναντι στον κοινό αντίπαλο», επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρξει υποχώρηση αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και τα αναγκαία έργα υποδομών.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρθηκε στην ερήμωση της υπαίθρου λόγω των κατευθύνσεων της ΚΑΠ και υπογράμμισε ότι «η μόνη λύση είναι να βγούμε στον δρόμο οργανωμένα». Επισήμανε ότι η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» στους βιοπαλαιστές, ενώ δαπανά δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από τις 20 Νοεμβρίου τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας θα βρίσκονται στις πλατείες των χωριών, ως ένδειξη αγωνιστικής ετοιμότητας.

Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Γιάννης Τσιούτρας, υπογράμμισε ότι «η ενότητά μας διασφαλίζεται όταν έχουμε καθαρό ποιον έχουμε απέναντι: την ΕΕ, την ΚΑΠ και τις κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές». Πρόσθεσε ότι η απάντηση των αγροτών πρέπει να είναι «ενιαία, συντονισμένη και μαχητική».

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, σημείωσε ότι «η ενότητά μας, ο συντονισμός και τα αιτήματά μας είναι το όπλο μας απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τρικάλων, Λάμπρος Τζέκας, τόνισε ότι «κερδισμένοι βγαίνουμε μόνο μέσα από τα μπλόκα μας».

Τέλος, ο Σάκης Κατής από την Ομοσπονδία της Λάρισας υπογράμμισε πως «η ενότητα των αγροτοκτηνοτρόφων χτίζεται μέσα στους αγώνες και στα κοινά αιτήματα», ενώ ο γραμματέας της ίδιας Ομοσπονδίας, Κώστας Χατζής, σημείωσε ότι «τίποτα δεν μας χαρίστηκε από καμία κυβέρνηση, γιατί όλες υλοποιούν την ίδια πολιτική που μας έφερε ως εδώ».