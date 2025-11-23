Να προχωρήσουν σε μπλόκα στις εθνικές οδούς και στο κλείσιμο λιμανιών και τελωνείων αποφάσισαν οι αγρότες στην σύσκεψη που πραγματοποίησε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας.

Λίγο μετά τις 16:00 σήμερα (23/11) ολοκληρώθηκε η πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη, κατά την οποία αποφασίστηκε να βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αρχικά για το διάστημα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου. Οι αποφάσεις για τα σημεία που θα βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς και το πότε ακριβώς, θα ληφθούν από τις κατά τόπους αγροτικές ενώσεις. Επίσης, αποφασίστηκε να λάβουν χώρα και παράλληλες δράσεις, με διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, κυρίως σε Περιφέρειες και το κλείσιμο λιμανιών και τελωνείων.

Οι αγρότες έδωσαν δυναμικό παρόν στη σύσκεψη, με αποτέλεσμα πολλοί να παρακολουθούν όρθιοι, καθώς η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Νίκαιας ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Το κλίμα στις τάξεις τους μύριζε «μπαρούτι» και η διάθεσή τους ήταν ξεκάθαρα να προβούν ενωμένοι σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, διεκδικώντας σειρά ζητημάτων, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα που πλήττεται βάναυσα από την ευλογιά και πολλά ακόμη.