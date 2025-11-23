Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης αποκλειστικά στο πλαίσιο των νοσοκομείων και μόνο κατόπιν συνταγής εξειδικευμένων γιατρών. Η απόφαση, που εγκρίθηκε από το υπουργικό Συμβούλιο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη δημόσια υγεία και στη ρύθμιση μιας ουσίας που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε γκρίζα ζώνη.

Το σχετικό βασιλικό διάταγμα, το οποίο παρουσίασε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία, καθορίζει ότι το φάρμακο θα μπορεί να παρασκευάζεται μόνο σε νοσοκομειακά φαρμακεία και να χορηγείται σε ασθενείς για τους οποίους άλλες θεραπείες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Δεν θα διατίθεται σε φαρμακεία λιανικής, ενώ οι παθήσεις για τις οποίες θα συνταγογραφείται δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια στο παρόν στάδιο, καθώς θα καθοριστούν σε μεταγενέστερη φάση από την Ισπανική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (AEMPS), μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Η επιλογή αυτή καθιστά τη ρύθμιση ευέλικτη και εξελισσόμενη, καθώς επιτρέπει την προσθήκη νέων ενδείξεων με βάση την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. Μέχρι σήμερα, η φαρμακευτική κάνναβη έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας από σκλήρυνση κατά πλάκας, σε βαριές μορφές επιληψίας, στις ναυτίες και εμέτους που προκαλεί η χημειοθεραπεία, καθώς και στον χρόνιο ανθεκτικό πόνο.

Η συνταγογράφηση θα περιορίζεται αποκλειστικά σε ειδικούς ιατρούς και όχι σε γενικούς γιατρούς ή οικογενειακούς. Κάθε συνταγή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με κλινικούς λόγους και να τελεί υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Τα παρασκευάσματα θα πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένη αναλογία THC (η ουσία με ψυχοδραστική δράση) και CBD, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικές θεραπείες για επιληψία. Όσα προϊόντα περιέχουν πάνω από 0,2% THC θα υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους και διαδικασίες εποπτείας.

“Ιστορική μέρα”

Η Καρόλα Πέρες, πρόεδρος του Ισπανικού Παρατηρητηρίου Φαρμακευτικής Κάνναβης, χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική». Όπως δήλωσε στην El País, «είναι μια νίκη για όλους τους ασθενείς που περίμεναν μια καθαρή ρύθμιση». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την επάρκεια των νοσοκομειακών εργαστηρίων και την εκπαίδευση των ιατρών στη σωστή χρήση των σκευασμάτων.

Η Πέρες εκτιμά ότι μελλοντικά θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες παθήσεις, όπως η ενδομητρίωση και η ινομυαλγία, όπου τα οπιοειδή δεν έχουν επαρκή αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, τονίζει πως μένουν ακόμη «πολλά ερωτήματα ανοιχτά» έως ότου η AEMPS δημοσιεύσει το τελικό κλινικό πλαίσιο.

Η εμπειρία άλλων χωρών, όπως Ισραήλ και Καναδάς, δείχνει ότι περίπου 0,6% έως 0,7% του πληθυσμού κάνει χρήση φαρμακευτικής κάνναβης — ποσοστό που, εάν εφαρμοζόταν στην Ισπανία, θα αντιστοιχούσε σε πάνω από 300.000 άτομα. Οι ισπανικές αρχές, ωστόσο, αναμένεται αρχικά να περιορίσουν τη χρήση σε πολύ στενότερα όρια, μέχρι να υπάρξουν ασφαλή και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και το “Plan Veo”, ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 47,7 εκατ. ευρώ για την αγορά γυαλιών και φακών επαφής για παιδιά έως 16 ετών, με ανώτατη επιδότηση 100 ευρώ ανά δικαιούχο. Στην Ισπανία (και αλλού) θεωρούν ότι η χώρα κάνει έτσι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ανθρωποκεντρική πολιτική υγείας, συνδυάζοντας καινοτομία, επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική ευαισθησία.