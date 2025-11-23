Μια έκρηξη σε μια πολυκατοικία το Σάββατο το απόγευμα προκάλεσε την εκτόξευση συντριμμιών και τραυμάτισε αρκετούς κατοίκους — τα τραύματα ενός ατόμου χαρακτηρίστηκαν «σοβαρά». Η έκρηξη συνέβη γύρω στις 12:45 μ.μ. στον τέταρτο όροφο των «Διαμερισμάτων για ηλικιωμένους Phoenix House».

Δεκάδες άνθρωποι εκκένωσαν το κτίριο, τα κατοικίδια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος και λεωφορεία έφτασαν για να μεταφέρουν τους κατοίκους. Ο κάτοικος Κεν Μπαλάκοφ το περιέγραψε ως «πανδαιμόνιο». «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις και συντρίμμια παντού στο πάρκινγκ», είπε ο Μπαλάκοφ σε τοπικά μέσα.

Ο Μπαλάκοφ βρισκόταν στον έκτο όροφο και είπε ότι επέστρεψε να βλέπει τηλεόραση μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες! Άλλοι, όπως η Σέρι Φλακ, λένε ότι κοιμόντουσαν όταν έγινε η έκρηξη. «Περάσαμε πάνω από τα έπιπλα μας. Αυτό γιατί όλα έπεσαν πάνω από το ράφι με τα βιβλία μου, το φούρνο μικροκυμάτων μου έπεσε στο πάτωμα. Ακόμα και ο κλιματισμός μου είχε διαλυθεί. Έτσι, περάσαμε πάνω από όλα και βγήκαμε έξω εγώ και ο σκύλος μου», είπε.

«Έμοιαζε με σεισμό», είπε ο κάτοικος Μάικλ Κόσαχ, που ζει στον δεύτερο όροφο. «Δεν ήξερα πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα μέχρι που βγήκα έξω». Η κάτοικος Σίντι Ντιουκ καθόταν πλάι σε έναν φωτιστικό στύλο κρατώντας το σκυλί του Κόσαχ και τρέμοντας κάτω από μια κουβέρτα όταν είπε: «Ήταν σαν βόμβα».

Ένας κάτοικος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη

Ο κάτοικος Ντον Λάμπλεϊ, ο οποίος δεν έχει πόδια, είπε ότι βρισκόταν στο δωμάτιο ενός φίλου του στον τέταρτο όροφο και παρακολουθούσε τον αγώνα του Ohio State, όταν «ακούστηκε μια μεγάλη, δυνατή έκρηξη και μετά ΜΠΟΥΜ!». Για να βγει έξω, ο Λάμπλεϊ είπε ότι «γλίστρησε με τον πισινό του» πριν οι πυροσβέστες καταφέρουν να τον βάλουν σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Όστινταουν, Τομ Ο’ Χάρα, είπε ότι υπήρχαν αρκετοί «τραυματίες που μπορούν να περπατήσουν» και ότι μερικοί άνθρωποι έλαβαν περίθαλψη για ελαφρά τραύματα, ενώ ένα άτομο έλαβε περίθαλψη για πιο σοβαρά τραύματα. Δεν υπάρχουν θύματα μέχρι στιγμής.

Οι πυροσβέστες έκαναν αρκετές έρευνες στο κτίριο κατά την άφιξή τους και επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα. Σχεδόν 140 κάτοικοι ζούσαν στα διαμερίσματα. Περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Δημοτικό Σχολείο του Όστινταουν. Ο Ερυθρός Σταυρός εργάστηκε για να τους βρει προσωρινή στέγη.

«Θα ζούσα στο Όστινταουν πριν από οπουδήποτε αλλού. Αγαπώ την κοινότητά μας, τα σχολεία μας, την αστυνομία μας, την πυροσβεστική μας, τους διαχειριστές μας. Μόλις ενωθήκαμε. Οι διαχειριστές μοίραζαν φαγητό, εννοώ, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις με συγκινεί», είπε η Κάθι Ντίνα .

Ο Ο’ Χάρα είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουν τι προκάλεσε την έκρηξη ή αν το κτίριο είναι δομικά σταθερό. «Το αντιμετωπίζουμε ως ασταθές προς το παρόν, μέχρι να έρθουν οι ερευνητές και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην επικοινωνία με έναν μηχανικό για να κρίνουμε αν το κτίριο είναι ασφαλές ή μη ασφαλές», είπε ο Ο’ Χάρα. Οι πρώτες πληροφορίες από τρίτες πηγές κάνουν λόγο για έκρηξη γκαζιού.