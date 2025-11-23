Στην Premier League όλα δείχνουν, πως η σεζόν 2025-26, έχει το όνομα μίας ομάδας. Της Άρσεναλ! Εκτός από την επίδοση των «κανονιέρηδων», τα αποτελέσματα των υπόλοιπων διεκδικητών του τίτλου, «οδηγούν» την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ως φαβορί.

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπισε τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», ούσα δεύτερη στη βαθμολογία. Οι «πολίτες» γνώρισαν την ήττα με σκορ 2-1 από τις «καρακάξες», αποτέλεσμα που τους άφησε στους 22 βαθμούς. Δηλαδή τέσσερις πόντους πίσω από την Άρσεναλ, η οποία αντιμετωπίζει απόψε (23/11) την Τότεναμ στο «Emirates».

Λίγο νωρίτερα η κάτοχος του τίτλου, Λίβερπουλ, γνώρισε βαριά ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με σκορ 3-0 στο «Άνφιλντ». Πλέον, η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τους «κανονιέρηδες», είναι η Τσέλσι με 23 βαθμούς. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, επικράτησε της Μπέρνλι με σκορ 2-0, στο παιχνίδι που «άνοιξε» την αυλαία της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι «μπλε» θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ για την 13η στροφή της Premier League, στο δεύτερο διαδοχικό «ντέρμπι του Λονδίνου» για τους παίκτες του Αρτέτα.

Μία απροσδόκητη διεκδικήτρια για τον τίτλο, με βάση τις εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, είναι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιμετωπίζουν την Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ» και σε περίπτωση που επικρατήσουν θα φτάσουν τους 21 βαθμούς (18 έχουν πριν τον αγώνα και βρίσκονται στη 10η θέση της βαθμολογίας).

Μπορεί να είναι σχετικά νωρίς στη σεζόν, αλλά η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League, μετά από 22χρόνια και τη σεζόν 2002-03. Το «χρίσμα» του φαβορί δεν το έχει μόνο από τις δικές της εκπληκτικές επιδόσεις, αλλά εξαιτίας και των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων των υπόλοιπων διεκδικητών του τίτλου. Θα καταφέρουν ο Μικέλ Αρτέτα και οι παίκτες του να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες και να κατακτήσουν το 14ο πρωτάθλημα των κανονιέρηδων» ή μας περιμένει μία έκπληξη στο υπόλοιπο της χρονιάς;