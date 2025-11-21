Η διοίκηση της Premier League ανακοίνωσε σήμερα (21/11) τους νέους κανόνες που θα καθορίσουν τις οικονομικές δαπάνες των συλλόγων από την επόμενη σεζόν. Οι αλλαγές, ως στόχο έχουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα και να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της UEFA.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, κάθε ομάδα θα μπορεί να δαπανήσει έως και το 85% των εσόδων της σε μεταγραφές, μισθούς παικτών και αμοιβές ατζέντηδων. Για τις ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το ποσοστό αυτό θα είναι χαμηλότερο, ώστε να περιορίζονται οι οικονομικοί κίνδυνοι.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η ιδέα ενός κοινά καθορισμένου πλαφόν δαπανών, καθώς θα έθετε αυστηρούς περιορισμούς στις οικονομικές δυνατότητες των συλλόγων. Στην αντίθετη πλευρά αυτής της πρότασης βρέθηκαν μεγάλες ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ.