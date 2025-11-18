Η Premier League βρίσκεται μπροστά σε πιθανές ριζικές αλλαγές, καθώς εξετάζεται η εφαρμογή ενός ανώτατου ορίου μισθών («salary cap»), που δεν βασίζεται στα έσοδα κάθε συλλόγου αλλά καθορίζει ένα ενιαίο όριο πέντε φορές τα έσοδα της χαμηλότερα αμειβόμενης ομάδας.

Αν υιοθετηθεί, το μέτρο αναμένεται να περιορίσει δραστικά την οικονομική ελευθερία συλλόγων όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, προκαλώντας ενδεχομένως κύμα αναδιαπραγματεύσεων συμβολαίων, αναγκαστικών μεταγραφών και νομικών διαφορών.

Η έγκριση του κανόνα απαιτεί την υποστήριξη 14 από τις 20 ομάδες, κάτι που φαντάζει δύσκολο, δεδομένης της αντίθεσης των μεγαλύτερων συλλόγων. Επιπλέον, το μέτρο πρέπει να περάσει από το PFNCC, συμβουλευτικό όργανο που περιλαμβάνει εκπροσώπους της Premier League, της FA και της PFA, όπου αναμένεται έντονη κριτική.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εφαρμογή αυτή μπορεί να παραμορφώσει τον ανταγωνισμό, να περιορίσει τη δυνατότητα των παικτών να αξιολογηθούν ανάλογα με την αξία τους και να δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμβατική σταθερότητα και την εργασιακή ασφάλεια.