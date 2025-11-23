Η Aston Martin βρίσκεται ξανά σε αναβρασμό, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Άντι Κάουελ, φαίνεται πως οδεύει προς αποχώρηση μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας έχει γίνει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις διαφωνίες ανάμεσα στον Κάουελ και τον Άντριαν Νιούι, ο οποίος έχει αναλάβει το τεχνικό πρότζεκτ του μονοθεσίου του 2026, να δημιουργούν ένα περιβάλλον αμφισβήτησης και ασάφειας σε ό,τι αφορά το ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στις κρίσιμες αποφάσεις.

Παρά τις συζητήσεις που συνεχίζονται, όλα δείχνουν πως ο Κάουελ δύσκολα θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας, αν και δεν αποκλείεται να διατηρήσει μια διαφορετική θέση στον οργανισμό. Από την πλευρά της, η Aston Martin αποφεύγει κάθε δημόσια τοποθέτηση, τονίζοντας μόνο ότι η προσοχή στρέφεται στις τελευταίες φετινές κούρσες και στην προετοιμασία για τη νέα εποχή του 2026.

Το εσωτερικό κλίμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις κορυφαίων στελεχών που συνδέονται με την ομάδα. Ο Κρίστιαν Χόρνερ εμφανίζεται πρόθυμος για επιστροφή στην πρώτη γραμμή μέσω της Aston Martin, διεκδικώντας όχι μόνο θέση διοίκησης αλλά και μερίδιο μετοχών. Ωστόσο, το ενδεχόμενο δεν θεωρείται καθόλου σίγουρο, παρά τη θεαματική αναθέρμανση της σχέσης του με τον Νιούι τους τελευταίους μήνες.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης Λόρενς Στρολ εξετάζει και άλλα ονόματα, όπως τον Αντρέας Ζάιντλ, τον Ματία Μπινότο και τον πρώην CEO της ομάδας Μάρτιν Γουίτμαρς, αν και ο τελευταίος φέρεται να έχει αρνηθεί πρόταση για επιστροφή. Το ζητούμενο για την Aston Martin είναι η σταθερότητα, τη στιγμή που συνεχίζει μια εκ βάθρων τεχνική αναδιάρθρωση και ετοιμάζεται για την έναρξη της συνεργασίας της με τη Honda.

Πηγή: BBC