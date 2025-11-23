Μετά από ένα Grand Prix στο Λας Βέγκας, που ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την έκτη νίκη του στη σεζόν, αφήνοντας δεύτερο τον Λάντο Νόρις, όλα έδειχναν πως ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull θα γύριζε «σπίτι» με μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μία πήρε τη νίκη που τον κρατάει βαθμολογικά στη «μάχη» για τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά από την άλλη δεν κατάφερε να μειώσει αρκετά τη διαφορά του με τον Βρετανό οδηγό της McLaren.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, σαν βόμβα «έσκασε» μία είδηση στα paddock της Formula 1. Η McLaren αρχικά κλήθηκε σε απολογία από την FIA, καθώς και τα δύο πορτοκαλί μονοθέσια φέρονται να έχουν παραβεί κρίσιμους τεχνικούς κανονισμούς.

Στον καθιερωμένο τεχνικό έλεγχο μετά τον αγώνα, διαπιστώθηκε πως τα δύο μονοθέσια είχαν μεγαλύτερη φθορά από το επιτρεπόμενο όριο, λεπτομέρεια που στη Formula 1 δεν περνά ποτέ απαρατήρητη. Ο Νίκος Τομπάζης, τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA, είχε νωρίτερα κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα.

BREAKING: FIA confirm Lando Norris and Oscar Piastri are both under investigation for excessive skid block wear and could be disqualified from the Las Vegas Grand Prix 🚨 pic.twitter.com/5G1AroxNtK — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 23, 2025

Αργότερα η FIA ανακοίνωσε πως ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι αποκλείστηκαν και επίσημα από τον αγώνα του Λας Βέγκας! Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η φθορά του δαπέδου των μονοθεσίων ήταν εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

«Ελέγχθηκε η φθορά ολίσθησης των αυτοκινήτων με αριθμούς 81 και 04. Η οπίσθια ολίσθηση μετρήθηκε και στα δύο αυτοκίνητα σύμφωνα με τα έγγραφα νομιμότητας που υπέβαλε η ομάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το μετρούμενο πάχος ήταν μικρότερο από 9 mm και στα δύο αυτοκίνητα, το οποίο είναι το ελάχιστο πάχος που απαιτείται από το Άρθρο 3.5.9 του TR. Παραπέμπουμε αυτό το θέμα στους κριτές για να το εξετάσουν».

Οι δύο οδηγοί των «Παπάγια» έχασαν τους βαθμούς που συνέλεξαν, γεγονός που θα προκαλέσει ντόμινο ανατροπών στη βαθμολογία των οδηγών. Πιο συγκεκριμένα, από τον Όσκαρ Πιάστρι αφαιρέθηκαν 12 βαθμοί, ενώ από τον επικεφαλή Νόρις 18 βαθμοί. Έτσι, ο Αυστραλός πιλότος της McLaren έπεσε από τους 378, στους 366 βαθμούς. Όσους έχει πλέον και ο Φερστάπεν. Την ίδια ώρα, ο Νόρις που είχε φτάσει τους 408 βαθμούς μετά από το 22ο Grand Prix της σεζόν, έπεσε στους 390.

Η νέα βαθμολογία του πρωταθλήματος οδηγών της Formula 1

Ο Φερστάπεν σίγουρα χάρηκε με τον αποκλεισμό της McLaren, καθώς πλέον η διαφορά του από την κορυφή είναι μόλις 24 βαθμοί. Μένει να δούμε πως θα διαχειριστεί αυτή την κρίση η ομάδα από το Γουόκινγκ. Η τελική απόφαση της FIA κρίνει όχι μόνο την τύχη των Νόρις και Πιάστρι, αλλά και την ισορροπία ολόκληρης της βαθμολογίας. Μία απόφαση που μπορεί να… κρίνει τον τίτλο!