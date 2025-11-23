Στο Μέγαρο Μουσικής, όπου φιλοξενήθηκε εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσίασε ένα πακέτο παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που απευθύνονται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και στις οικογένειές τους. Οι ανακοινώσεις του υπουργού επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών, στην ενίσχυση των παροχών και στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί τον πυλώνα της εθνικής άμυνας.

«Δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι Στρατιώτες, οι Ναύτες, οι Αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Αν θέλουμε ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα. Χρειαζόμαστε έναν συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τον άνθρωπο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του. Αυτό υπηρετεί η “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας. Με καλύτερους μισθούς, που ήδη περιλαμβάνονται στο νομοθέτημα που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Με αξιοπρεπή, δωρεάν στέγη. Με πραγματικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα. Με φροντίδα για τα παιδιά. Με αποτελεσματικό σύστημα Υγείας. Με μέριμνα για τους ηλικιωμένους απόστρατους και τα άτομα με αναπηρία. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας, επιστρέφει πολλαπλάσιο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αποτροπή, σε ηθικό», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Οι 7 άξονες για τη Στρατιωτική Οικογένεια είναι οι εξής:

Νέο μισθολόγιο που αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς.

Διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13% έως 53%.

Συγκεκριμένα:

Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 321 ευρώ το μήνα (από 1.671 € σε 1.992 € – 19,2 %).

Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 276 ευρώ το μήνα (από 1.518 € σε 1.794 € – 18,2 %).

Το Νέο Μισθολόγιο είναι δικαιότερο, ανταμείβοντας την ευθύνη και την απόδοση.

Με την προσθήκη των επιδομάτων Παραμεθορίου, Διοίκησης και Θέσης Ευθύνης οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται ακόμα περισσότερο:

Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 € σε 1.576 € – 31,7 %) και 4.548 € ετησίως.

Ταγματάρχης Διοικητής Υπομονάδας με 17 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δεί αύξηση 427 ευρώ το μήνα (από 1.753 € σε 2.180 € – 24,4 %) και 5.124 € ετησίως.

Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δεί αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα (από 1.913 € σε 2.913 € – 52,3 %) και 12.000€ ετησίως

Όπως υπενθύμισε ο κ. Υπουργός για το Νέο Μισθολόγιο το οποίο εφαρμοσθεί αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου, πρόκειται για αυξήσεις που προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων και το κλείσιμο των μη απαραίτητων δομών.

«Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σας λέω, ότι δεν έχω πρόθεση να σταματήσω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εξοικονομήσεις που κάνουμε θα επιστρέφουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη μας. Θα συνεχίσω σε αυτή τη πορεία που θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο για το Ελληνικό Δημόσιο. Και ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων» δήλωσε ο κ. Δένδιας.

2. Εξασφάλιση δωρεάν στέγης στα στελέχη που η πατρίδα μεταθέτει σε τόπο μη επιλογής τους, «όχι ως προνόμιο, αλλά ως υποχρέωση» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ΥΕΘΑ.

Με το νέο Οικιστικό Πρόγραμμα προχωρά η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση 7.030 υφιστάμενων κατοικιών, ένα σύνολο 17.484 σπιτιών. Είναι το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που εκτελέστηκε ποτέ στην Ελλάδα, με προτεραιότητα εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Πρόκειται για σύγχρονες και λειτουργικές κατοικίες με διαμερίσματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τύπου οικογενειακής κατάστασης, από τα νεότερα στελέχη έως και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η ολοκλήρωση των πρώτων 1.059 νέων κατοικιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 49 από αυτές θα παραδοθούν μεθαύριο στο Χαϊδάρι, ενώ το σύνολο των 1.059 θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Πρόκειται για ένα προγραμματισμένο, χρηματοδοτημένο σχέδιο, με σαφές χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που έχει ανακοινώσει ήδη ο κ. Δένδιας.

3. Η καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας, με τη δημιουργία της Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων.

Τα Στρατιωτικά Πρατήρια θα ομογενοιοποιηθούν και θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού, με κεντρική διαπραγμάτευση τιμών και με τεχνολογία logistics. Στόχος σαφής και ποσοτικά μετρήσιμος: Το «Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας» να καταστεί, μεσοσταθμικά, κατά 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς. Στόχος ρεαλιστικός, που θα παρακολουθείται με την ίδια επιμέλεια που παρακολουθείται και το εξοπλιστικό. Εδράζεται σε τεκμηριωμένους υπολογισμούς με σαφή, αντικειμενικά κριτήρια.

4. Η φροντίδα για τα παιδιά και η ενίσχυση της μητρότητας

«Χρειαζόμαστε νέους Έλληνες. Αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της Εθνικής Συρρίκνωσης. Η στρατιωτική οικογένεια το βιώνει πιο έντονα, με την υπογεννητικότητα, τις μεταθέσεις, το ασταθές περιβάλλον, τις αυξημένες απαιτήσεις. Στηρίζουμε στην πράξη το δικαίωμα της οικογένειας να μεγαλώσει» επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέφερε ότι δρομολογείται επιτέλους νέα Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που θα λειτουργήσει μέχρι τις 31/12/26, με προοπτική να δημιουργηθεί Μαιευτική Κλινική στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας έχει ήδη θεσπισθεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έχει ήδη θεσπισθεί επίσης και θα διευρυνθεί η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων. Το μέτρο θα επεκταθεί στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη προς όσες αποφασίζουν να υπηρετήσουν την Πατρίδα.

Για τη φροντίδα για τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κατασκευάζονται νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ενώ ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται 6 υφιστάμενα κτήρια, ώστε να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη και νήπια. Αναβαθμίζεται το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας με αυξημένες ανάγκες να λαμβάνουν ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Ακόμη, κινητροδοτείται όποιος επιθυμεί σπουδάζοντας να βοηθήσει την Πατρίδα. Στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το ΥΠΕΘΑ θα προβεί στην κατασκευή 4 νέων συγκροτημάτων Φοιτητικών Εστιών, για την φιλοξενία 120 σπουδαστών. Με αυτόν τον τρόπο, η μέριμνα για τη στρατιωτική οικογένεια αγκαλιάζει και τη νέα γενιά, τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αν το θέλουν.

5. Το Σύστημα Υγείας

«Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο κρίσιμη υποδομή για την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αποτελούν και πυλώνα φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, και πρόσθεσε ότι είμαστε σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος, για την παροχή δωρεάν σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως τη λειτουργίας τους, και να τη βελτιστοποιήσουμε. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Δρακόπουλο για τη βοήθεια. Θα αναθέσουμε σε αξιόπιστο εξωτερικό αξιολογητή την πιστοποίηση και τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων μας, ώστε να παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίας υψηλού επιπέδου».

Στο ίδιο πνεύμα μέριμνας, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθιερώνει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες από το 15% που ίσχυε έως σήμερα – όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας. Ρύθμιση που προστατεύει ουσιαστικά το οικογενειακό εισόδημα των στελεχών.

Παράλληλα, το ΥΠΕΘΑ προχωρά την ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος, ως κρίσιμης δομής για την πρόληψη, εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού που υπηρετεί σε απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.

«Έχει ήδη οργανωθεί συνέδριο για αυτό στις 17/1/26. Και είμαι σε στενό συντονισμό με τον Γ. Βέλμαχο του Harvard και του M.G., έναν από τους καλύτερους χειρουργούς τραύματος στο Πλανήτη, που ως του εκ θαύματος είναι Έλληνας, και ο οποίος μας παρέχει τη σχετική τεχνογνωσία» ανέφερε για το ίδιο ζήτημα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στο πνεύμα αυτό επίσης υπάρχουν:

Η δωρεά της οικογένειας Βαρδινογιάννη, για την ανέγερση 2 νέων ορόφων, που θα στεγάσουν σύγχρονες πτέρυγες νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ύψους 4,5 εκ. €.

Οι δωρεές του κ. Αγγελάκου που αφορούν στην εγκατάσταση μιας καινούργιας μονάδας παραγωγής οξυγόνου και ενός αξονικού τομογράφου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, αξίας 500.000 € και 360.000 €, αντίστοιχα.

Η δημιουργία μιας πτέρυγας Βραχείας Νοσηλείας 32 θέσεων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, από τον Υποναύαρχο ε.τ Πάνο Λασκαρίδη.

Η δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, αξίας 200.000€, προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακαίνιση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας, από την τράπεζα Eurobank, αξίας 40.000 €.

6.Μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία.

«Δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν επί δεκαετίες την Πατρίδα και σήμερα ζουν μόνοι, χωρίς επαρκή στήριξη» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αποστράτων, με διαμερίσματα, με οργανωμένες υπηρεσίες φροντίδας, με βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. Στην ουσία ένα ανθρώπινο, ασφαλές περιβάλλον.

Επιπλέον, έχει συσταθεί η Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, οργανωμένη με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης, με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και ουσιαστικά υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, υλοποιείται ένα πλέγμα δράσεων όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

7.Υπηρεσιακές διευκολύνσεις και θεσμική προστασία της οικογένειας

Με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ευεργετικές ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα.

Για την προστασία του θεσμού της οικογένειας και την αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων, υλοποιούνται μέτρα που αφορούν:

Τη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών.

Την απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όπου αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Το μειωμένο ωράριο εργασίας.

Τη συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.

«Επαγγέλλομαι μια νέα αντίληψη. Δεν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια ως ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τη βλέπουμε ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι όλα τα παραπάνω μέτρα συγκροτούν μια ολιστική προσέγγιση και δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις. Συνιστούν ένα πλέγμα πολιτικών που αποτυπώνει το αυτονόητο: Στο επίκεντρο της Εθνικής Άμυνας βρίσκεται το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και η οικογένειά του. «Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν θεματοφύλακας της Εθνικής Κυριαρχίας και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων. Χρωστάμε, λοιπόν, στα στελέχη και στις οικογένειές τους να ολοκληρώσουμε τον μετασχηματισμό της Ατζέντας 2030, να παραδώσουμε στους επόμενους μια Ελλάδα με διασφαλισμένη τη δυνατότητα άσκησης της Κυριαρχίας της. Με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και με μια στρατιωτική οικογένεια που αισθάνεται ότι η Πολιτεία είναι δίπλα της, όχι στα λόγια, των πανηγυρικών, αλλά στην πράξη. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού, τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τις τιμάμε με τον πιο στέρεο τρόπο. Τιμάμε τη Στρατιωτική Οικογένεια. Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις μας!» κατέληξε ο υπουργός κ. Δένδιας.