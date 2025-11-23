Γιώργος Παπανδρέου έστειλε σαφές μήνυμα για τον ρόλο της παιδείας στο μέλλον της χώρας, μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως τόνισε, «το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην παιδεία».

Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας υπογράμμισε ότι η προοδευτική παράταξη υπήρξε ιστορικά ο μόνος πολιτικός φορέας που προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας πως «η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα».

«Η ΝΔ αντιμετωπίζει την παιδεία ως πεδίο αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ανισότητες, στρεβλώσεις και χαμηλή ποιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η σημερινή πολιτική οδηγεί σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες.

Αναφορές στη Δυτική Ελλάδα και στα σχολεία της περιφέρειας

Ο κ. Παπανδρέου στάθηκε σε πρόσφατα περιστατικά υποβάθμισης σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, όπως το Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας και το Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου. Όπως είπε, «η κυβέρνηση ζητά από τους κατοίκους να μείνουν στην ύπαιθρο, αλλά αφήνει την περιφέρεια χωρίς σχολεία, χωρίς δομές και χωρίς υπηρεσίες».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι τα μεγάλα βήματα στην παιδεία έγιναν με το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα άλματα στην εκπαίδευση έγιναν όταν κυβερνούσε η δημοκρατική παράταξη».

Κριτική για τις επιδόσεις της Ελλάδας στην εκπαίδευση

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2025, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσχολική αγωγή, οι βασικές δεξιότητες μαθητών και η επαγγελματική κατάρτιση. Πρόσθεσε ότι «το Συμβούλιο της Ε.Ε. ζητά επεκταμένη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και η κυβέρνηση αδιαφορεί».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «λειτουργεί υπέρ ‘ημετέρων’» και διερωτήθηκε πώς μπορεί να μιλά για αξιοκρατία στην παιδεία, όταν –όπως είπε– παρέχει ασυλία στους ολιγάρχες και δημόσιο χρήμα σε κομματικούς φίλους.

Όραμα για μια ανοιχτή και καινοτόμο εκπαίδευση

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να φέρει πίσω τους νέους που μετανάστευσαν και να προσελκύσει ξένους φοιτητές, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. «Η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο έρευνας, καινοτομίας και ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και σε μητρόπολη πράσινης και ψηφιακής εκπαίδευσης, εφόσον υπάρξει στρατηγική και επένδυση στην ποιότητα.

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η παιδεία είναι η μεγάλη μας εθνική μάχη, μία μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον». Πρόσθεσε ότι το ζητούμενο είναι μια Ελλάδα που παράγει γνώση, πολιτισμό και καινοτομία – μια Ελλάδα που αξίζει και μπορεί να χτιστεί συλλογικά.