Με επιτυχία συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την Μάχη της Αράχοβας το1826 με πιο εντυπωσιακά χθες τα δρομικά events, ενώ ξεχώρισε ο δρόμος 16 χλμ. από το Στρατηγείο του Καραϊσκάκη στο Δίστομο, μέχρι την εκκλησία του Αϊ Γιώργη στην Αράχοβα.

Ο δρόμος αυτός, που θεσμοθετήθηκε πριν τέσσερα χρόνια επί δημαρχίας Γιάννη Σταθά, αναπαριστά την πορεία του αρχιστράτηγου της Ρούμελης όταν στο Δίστομο όπου έδρευε πήρε το μήνυμα από καλόγερο της Μονής τηςς Αγιαρσαλής στην Δαύλεια που κρυφάκουσε τους Τούρκους επικεφαλής της εκστρατείας του ότι θα κατευθύνονταν στην Αράχοβα και ειδοποίησε τον Καραϊσκάκη.

Ο Γεώργιος Καραϊσάκης με το ασκέρι του ξεκίνησαν αμέσως από το Δίστομο και μέσα από κακοτράχαλα μονοπάτια έφθασαν στην Αράχοβα και σε γύρω περάσματα και οχυρώθηκαν – με τα γνωστά νικηφόρα αποτελέσματα και την ανάσα που πήρε η Επανάσταση.

Από την διαδρομή

Κίνηση που ολοκληρώθηκε ενα δίμηνο μετά με την εξίσου σημαντική πολυήμερη Μάχη του Διστόμου όπου πάλι ο Αρχιστράτηγος Καραϊσκάκης με ένα ευφυές καταδρομικό σχέδιο νίκησε και πάλι τον τουρκικό στρατό που αυτή την φορά ήταν τακτικός, οργανωμένος κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μαζί με τον αγώνα των 16 χλμ ( με 29 συμμετέχοντες άνδρες και γυναίκες), τα δρομικά events συνεχίστηκαν με δρόμους 9,5 και 4,5 χλμ για ενήλικες ( 40 συμμετέχοντες) και 1 χλμ για παιδιά (περίπου 50 συμμετέχοντες).

Η άλλη αφετηρία δρομέων στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Αράχοβα

Όλοι και όλες πήραν το μετάλλιο της συμμετοχής τερματίζοντας στο προαύλιο της εκκλησίας και ακολούθησε , συμβολικά, η βράβευση των τριών πρώτων ανά κατηγορία και ανδρών, γυναικών (από Αράχοβα, Δίστομο, Αντίκυρα, Παραλία Διστόμου, Δεσφίνα, Άμφισσα,Λιβαδειά, Θήβα, Αθήνα, Μαρούσι κ.α. ενω ξεχώρισε και μια ομάδα δρομέων από Λέσβο!).

Στον μεγάλο δρόμο των 16 χλμ – που “κάλυψαν” οχήματα της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο, ομάδα της Ομάδας Διασωστών Λιβαδειάς και εθελοντών σε στάσεις – οι πρώτοι τέσσερις που τερμάτισαν και που προλάβαμε να …καταγράψουμε ήταν οι Τσόκανος, Λιόντος, Πολυτάρχου και Θανάσης Σιδέρης.

Μπράβο σε όλους και όλες!