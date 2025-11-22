Καλεσμένος στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στην παραίτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντή Καραναστάση, τονίζοντας πως είναι ένας εξαίρετος ηθοποιός, ωστόσο δεν διαθέτει γερό στομάχι για την πολιτική.

«Τιμάω τον Διαμαντή Καραναστάση. Είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος. Καλύτερα που έφυγε από την πολιτική, θέλει μεγάλο στομάχι. Και ο Διαμαντής είναι ένας εξαίρετος ηθοποιός, αλλά δεν έχει το γερό στομάχι που χρειάζεται η πολιτική».

Σύμφωνα με τον Απόστολο Γκλέτσο, ο Διαμαντής Καραναστάσης έχει δεχτεί μεγάλη πίεση γιατί είναι σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ ήμουν πολύ εκπαιδευμένος, ήμουν 8 χρόνια δήμαρχος. Για μένα ήταν αλλιώς, ο Διαμαντής είναι άλλη περίπτωση. Θέλει γερό στομάχι η πολιτική από την πρώτη μέρα. Η πολιτική δεν αφορά τους πολιτικούς, αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι άπαντες».

Όσο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφορεί τη Δευτέρα (24/11), δήλωσε:

«Το περιμένω με μεγάλη αγωνία, εννοείται ότι θα το διαβάσω. Έχω περιέργεια να διαβάσω για κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Είμαι τσιπρικός, τον αγαπώ. Τον αγαπώ σαν άνθρωπο. Θέλω κάποια πράγματα να τα ξεδιαλύνω μέσα μου».

Ακόμη, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε πως έχει τελειώσει με την πολιτική.

«Δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Το ελάχιστο που μπορούσα να δώσω το έδωσα. Είχα βάλει ηλικιακό ορίζοντα, είχα πει μέχρι τα 60 θα ασχοληθώ με αυτό. Εάν ο Θεός μου δώσει λίγο ακόμα, θα ασχοληθώ με τη δουλειά που αγαπώ».

«Το γήρας είναι ένα το κρατούμενο. Κανείς δεν χαίρεται που γερνάει. Ακούω κάποιους που λένε ‘σε 10 χρόνια…’. Εγώ δεν μπορώ να πω τι θα κάνω τα Χριστούγεννα, λέω πρώτα ο Θεός».

Ο Απόστολος Γκλέτσος θέλησε να ευχαριστήσει και να δώσει συγχαρητήρια στους συντελεστές της αγαπημένης σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς», στην οποία και πρωταγωνιστεί.