Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την παραίτηση του βουλευτή του κόμματος, Διαμαντή Καραναστάση, κάνοντας λόγο για εκστρατεία λασπολογίας σε βάρος του.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την υπόθεση «επιχείρηση λάσπης, που είναι πρωτοφανής», υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Καραναστάσης παραιτήθηκε παρότι ήταν ενεργός κοινοβουλευτικά, με εισηγήσεις σε δώδεκα νομοσχέδια, ογδόντα ομιλίες και εκατόν σαράντα ερωτήσεις στη Βουλή. Όπως είπε, είχε δεχθεί επαίνους τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, αλλά και στοχοποίηση.

Αναφερόμενη στην απόφασή του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι ο βουλευτής δήλωσε πως «έχει απεριόριστα αποθέματα αντοχής στη δημιουργία, αλλά τα αποθέματα της ανοχής του στη βρομιά τελείωσαν». Πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα μακράς δοκιμασίας και πως η ίδια προσπάθησε να τον μεταπείσει, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού έχουν πολλά να προσφέρουν στην πολιτική.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «ο Διαμαντής Καραναστάσης έχει κάνει περισσότερο έργο στη Βουλή από τους περισσότερους βουλευτές», ενώ απέρριψε ως ψευδή τα περί διορισμένων βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είναι όλοι εκλεγμένοι με το σπαθί τους», είπε, επισημαίνοντας πως το κόμμα της δέχθηκε εκστρατεία λάσπης ενόψει των εκλογών του 2023.

Αναφερόμενη στη στάση των μέσων ενημέρωσης, υπογράμμισε ότι η δημόσια δήλωση παραίτησης του κ. Καραναστάση αποτελεί «σοβαρό γεγονός» και πως δεν πρέπει να απαξιώνεται. «Το να φεύγει ένας βουλευτής και να λέει ‘δεν έχω άλλη ανοχή στη βρομιά σας’ δεν είναι κάτι που μπορεί να θαφτεί δημοσιογραφικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε επίσης λόγο για δολοφονία χαρακτήρα του βουλευτή, χαρακτηρίζοντας την παραίτησή του «υπαρξιακή και βαθύτατα πολιτική απόφαση» που επιχειρείται να ευτελιστεί.

Τέλος, απαντώντας στα σενάρια περί ρήξης μεταξύ των δύο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως «όλο αυτό είναι μία χυδαία προσπάθεια να μικρολογηθεί και να χάσει την πραγματική της διάσταση η παραίτησή του».