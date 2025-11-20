Στο έργο αλλά και στη συνεισφορά του πρώην βουλευτή Διαμαντή Καραναστάση στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, στάθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέσω δύο αναρτήσεων της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του κ. Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημείωσε ότι ο κ. Καραναστάσης «επί σχεδόν 10 χρόνια προσέφερε σε δημιουργικότητα, ιδέες, κείμενα και πρωτοπορία» αλλά και ότι ήταν «ένα ξεχωριστό υπόδειγμα βουλευτή, με αστείρευτη έμπνευση, δημιουργία, θέληση. Υπόδειγμα-παράδειγμα, απέναντι στη λάσπη, την τοξικότητα, την βρομιά και τον βούρκο του συστήματος».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου, επισήμανε ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης «ποτέ δεν επέλεξε την εύκολη οδό. Πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή στα δύσκολα. Και πάντα στήριζε τον συνοδοιπόρο. Και πάντα ήταν με τον αδύναμο. Με τους ινδιάνους, όχι με τους καουμπόηδες».

Ακολουθούν οι αναρτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου