Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Διαμαντής Καραναστάσης, συνιδρυτής της Πλεύσης Ελευθερίας και βουλευτής της Α’ Αθήνας, ανακοίνωσε πως παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα για να «επιστρέψει στον πολιτισμό». «Η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά, όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους», ανέφερε, περιγράφοντας το κόμμα ως «το τρίτο του παιδί» και μιλώντας με θερμά λόγια για την πρόεδρό του Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη της. «Είμαι σίγουρος ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και το καραβάκι μας μπορεί να συνεχίσει πια χωρίς τη – φανερή – συμβολή μου», τόνισε ο Καραναστάσης, που έχει περιγραφεί και από την ίδια την Κωνσταντοπούλου ως εμπνευστής της επικοινωνιακής καμπάνιας που έβαλε την Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή, ακόμα και της ΑΙ παρουσίασης του προγράμματος πριν από μερικές ημέρες – θεωρείται σε πολιτικό αλλά και προσωπικό επίπεδο βασικό στήριγμα της Κωνσταντοπούλου.

Εγινε στόχος επιθέσεων

Λόγω της σχέσης του με την Κωνσταντοπούλου αλλά και του τρόπου που μπήκε στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας (στη λίστα των δεύτερων εκλογών, τον Ιούνιο του 2023, σε εκλόγιμη θέση), έγινε στόχος επιθέσεων που αφορούσαν και την αρχηγική δομή της Πλεύσης Ελευθερίας. «Υπήρξε μια περίοδος που η Πλεύση Ελευθερίας έτρεχε με αλματώδεις ρυθμούς (…) Οταν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στα κόμματα να φτιάξουν λίστες», είχε πει ο Καραναστάσης, σε κοινή συνέντευξη με την Κωνσταντοπούλου, το 2023. «Τα κόμματα που έχουν εκλέξει βουλευτές είθισται να μην αλλάζουν τη σειρά. Εμείς δεν εκλέξαμε στις πρώτες εκλογές, αποτύχαμε. Τα αποτυχημένα κόμματα είθισται τις λίστες να τις αλλάζουν, μήπως καταφέρουν κάτι καλύτερο», τόνισε. «Δεν υπήρχαν εκλεγμένοι, δεν είχε εκλεγεί κανείς».

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη ημέρα βρίσκει την Πλεύση Ελευθερίας χωρίς μία από τις δύο χαρακτηριστικές φιγούρες της στα έδρανα, καθώς ακόμα και χθες η Κωνσταντοπούλου τον περιέγραψε ως «ψυχή, ιθύνοντα νου, εμπνευστή και στρατηγό» στο κόμμα που σε μεγάλο βαθμό συνδιαμόρφωσαν. «Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα, τον υπερασπιστή και εμπνευστή, χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα, αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε», τόνισε, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη μέχρι τώρα παρουσία του. Η τελευταία εμφάνιση του Καραναστάση ως βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε πριν από εννιά μέρες, στην παρουσίαση του προγράμματος, στον τομέα του πολιτισμού. Περιγράφοντας την αρχή της Πλεύσης Ελευθερίας και μια πρώτη εκδήλωση σε μπιστρό της Πλάκας πριν από εννιά χρόνια, ο Καραναστάσης μίλησε για κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν, «σε μια μεγάλη αίθουσα, στην Τεχνόπολη, με τα ΑΙ μοντέλα μας πίσω (…) Ο πολιτισμός είναι ο λόγος που “με έβαλα” πριν από δυόμισι χρόνια στη Βουλή».

Στη θέση του Καραναστάση στη Βουλή αναμένεται να ορκιστεί η δικηγόρος Ελλη Ρούσου, η οποία επίσης μπήκε στη λίστα της Α’ Αθήνας στις δεύτερες εκλογές του 2023, κάτω από την ίδια την Κωνσταντοπούλου και τον Καραναστάση και πάνω από τη (δεύτερη σε σταυρούς τον Μάιο) Ελένη Δημοπούλου.