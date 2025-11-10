Ακολουθώντας την τάση της εποχής, όπου εικονικά πανομοιότυπα ανθρώπων – υπαρκτών ή όχι – αναλαμβάνουν καίρια πολιτικά πόστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε να πειραματιστεί και η ίδια με το ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη) και αντί να παραστεί η ίδια στην παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός της με τίτλο «Ο Άνθρωπος Μπροστά», έστειλε την ΑΙ εκδοχή της.

Ηταν μία… κυκλωτική κίνηση. Επί της σκηνής το ΑΙ δημιούργημα με το λευκό ταγέρ να συστήνεται στους προσκεκλημένους και να τους καλωσορίζει και στις πίσω θέσεις, η… πραγματική Ζωή να επιβλέπει το εγχείρημα.

Mέχρι που ανέβηκε και η ίδια στο βήμα. Ντυμένη στα κόκκινα σε αντίθεση με το λαμπερό λευκό ταγιέρ του ΑΙ κλώνου.

Υπήρχε κάποια διαφορά ανάμεσα στις δύο «Ζωές»;

Η φωνή ήταν η ίδια, το ομολόγησε η ψηφιακή Ζωή, «δεν έχω φωνή, δανείστηκα τη δική της».

Και πρόλαβε όσους έκαναν διάφορες σκέψεις για να ξεκαθαρίσει: «Αν είχα ψυχή θα ήθελα να είχα τη δική της».

Επίσης ξεκαθάρισε ότι κομματικά είναι πιστή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. «Δεν κοιτάω ούτε αριστερα, ούτε δεξιά»

Κατά τα άλλα η πραγματική ζωή έδειξε ότι σε λίγο καιρό κάποιος θα μπορεί να κυβερνά και στην Ελλάδα δια του εικονικού του αντιπροσώπου.

Αλλά και πως η πραγματική Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ή χωρίς το ευγενέστατο ΑΙ αντίγραφρο, δεν σκοπεύει να «σιωπήσει»