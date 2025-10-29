Ένταση στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, μήνυση, άρση ασυλίας και βαριές κουβέντες με φόντο το «επί χούντας κάνατε καριέρα».

Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στα Σχοινιά σχολιάζουν:

  • Αν η αντιπαράθεση είναι προσωπική ή στρατηγική σύγκρουση με το ΚΚΕ
  • Τι σημαίνουν οι απουσίες πολιτικών από την κηδεία Σαββόπουλου
  • Πώς ο Τραμπ, ο Σι και οι «νέοι μάγκες» της διπλωματίας επηρεάζουν και την ελληνική πολιτική σκηνή
  • Ένα επεισόδιο που συνδέει τη Βουλή, το παρασκήνιο και τη διεθνή σκακιέρα.
Δείτε το vidcast των ΝΕΩΝ "Στα Σχοινιά"
