Ένταση στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, μήνυση, άρση ασυλίας και βαριές κουβέντες με φόντο το «επί χούντας κάνατε καριέρα».
Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στα Σχοινιά σχολιάζουν:
- Αν η αντιπαράθεση είναι προσωπική ή στρατηγική σύγκρουση με το ΚΚΕ
- Τι σημαίνουν οι απουσίες πολιτικών από την κηδεία Σαββόπουλου
- Πώς ο Τραμπ, ο Σι και οι «νέοι μάγκες» της διπλωματίας επηρεάζουν και την ελληνική πολιτική σκηνή
- Ένα επεισόδιο που συνδέει τη Βουλή, το παρασκήνιο και τη διεθνή σκακιέρα.