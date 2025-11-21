Ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show, προκαλώντας αναστάτωση στην αεροπορική εκδήλωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος που κατέπεσε φέρεται να ήταν τύπου Tejas.

Οι εικόνες καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες θεατές της επίδειξης: