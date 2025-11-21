Το BBC κατέγραψε απώλειες άνω του £1 δισ. το περασμένο έτος, καθώς ένας στους οκτώ Βρετανούς αρνήθηκε να πληρώσει το τέλος τηλεθέασης, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών (Public Accounts Committee – PAC) της Βουλής των Κοινοτήτων.

Συνολικά, 3,6 εκατομμύρια νοικοκυριά δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν άδεια, επειδή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 300.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προκαλώντας απώλεια εσόδων ύψους £617 εκατομμυρίων, όπως αναφέρει η έκθεση.

Το BBC βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο σειράς σκανδάλων, που κορυφώθηκαν με την παραίτηση του πρώην γενικού διευθυντή σερ Τιμ Ντέιβι, ο οποίος κατέθεσε στην επιτροπή για τις ανάγκες της έρευνας.

Απώλειες από το τέλος τηλεθέασης και μειωμένες διώξεις

Η έκθεση αποκάλυψε ότι 2,9 εκατομμύρια θεατές απέφυγαν να πληρώσουν το ετήσιο τέλος των £174,50, στοιχίζοντας στον οργανισμό επιπλέον £550 εκατομμύρια. Παρά την αύξηση των ελέγχων σε νοικοκυριά χωρίς άδεια κατά 50%, δεν σημειώθηκε άνοδος στις πωλήσεις αδειών ή στις διώξεις.

«Οι διώξεις μειώθηκαν κατά 17% το έτος έως τον Δεκέμβριο του 2024, συνεχίζοντας μια πτωτική πορεία που ξεκίνησε το 2017», αναφέρει η PAC, προσθέτοντας πως ο οργανισμός «δεν κάνει αρκετά για να επιβάλει την είσπραξη του τέλους, γεγονός άδικο για τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών που πληρώνουν κανονικά».

Η ίδια έκθεση προειδοποιεί ότι «χωρίς ορατή επιβολή, όσοι συμμορφώνονται ενδέχεται να αρχίσουν να αμφισβητούν τη δικαιοσύνη του συστήματος».

Το BBC απάντησε ότι «έχει γίνει πιο δύσκολο να ανοίγουν οι πολίτες την πόρτα στους ελεγκτές» σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, κάτι που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της επιβολής. Ο οργανισμός δαπάνησε £166 εκατομμύρια –ποσοστό 4,3% των συνολικών του εσόδων– για τη συλλογή του τέλους.

Προκλήσεις στη ψηφιακή μετάβαση και απώλεια κοινού

Η PAC σημειώνει ότι το BBC «δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης του τέλους», χάνοντας έτσι δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και καλύτερης επικοινωνίας με το κοινό. Περίπου 40% των νοικοκυριών εξακολουθούν να λαμβάνουν έντυπη άδεια, χωρίς να υπάρχει στόχος για αύξηση των ηλεκτρονικών αδειών.

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι η αποστολή του οργανισμού να «εξυπηρετεί όλα τα κοινά» κινδυνεύει, καθώς οι νεότερες ηλικίες στρέφονται σε άλλους παρόχους περιεχομένου, ενώ η στρατηγική «ψηφιακής προτεραιότητας» μπορεί να αποξενώσει μη ψηφιακούς θεατές.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μόλις το 51% των νέων θεωρεί ότι το BBC τους εκπροσωπεί, ενώ η χρήση των υπηρεσιών της –τηλεόραση, ραδιόφωνο ή διαδικτυακές πλατφόρμες– είναι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες.

Κριτική για εμπορική διαφάνεια και τοπική αντιπροσώπευση

Το πόρισμα της PAC καταγράφει έλλειψη διαφάνειας ως προς τις εμπορικές επενδύσεις και τα κέρδη του BBC, ζητώντας τη δημοσίευση ετήσιων αναφορών. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες για τις περιφερειακές υπηρεσίες και την εκπροσώπηση τοπικών κοινοτήτων, καθώς αποφάσεις όπως η μεταφορά δραστηριοτήτων στο Μάντσεστερ ή το Μπέρμιγχαμ «ενδέχεται να παραβλέπουν τις ανάγκες μικρότερων περιοχών».

Η επιτροπή προειδοποιεί ότι αναδιαρθρώσεις, όπως η συγχώνευση περιφερειακών ειδησεογραφικών κέντρων, «ίσως να έχουν αποδυναμώσει τη σύνδεση του BBC με τις κοινότητες που επιδιώκει να υπηρετεί».

Πολιτικές πιέσεις και υπόθεση Τραμπ

Η έκθεση δημοσιοποιείται ενώ το BBC βρίσκεται υπό πίεση λόγω κατηγοριών για μεροληψία κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με αγωγή ύψους έως $5 δισ. μετά τη μετάδοση μονταρισμένου βίντεο ομιλίας του, που φαινόταν να ενθαρρύνει τη βία στα επεισόδια του Καπιτωλίου το 2021.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι το μοντάζ έδωσε «λανθασμένη εντύπωση» πως ο Τραμπ κάλεσε σε βίαιη ενέργεια, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σφάλμα κρίσης». Αρνήθηκε ωστόσο να καταβάλει αποζημίωση, παρά τις νομικές απειλές του πρώην προέδρου.

Ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και νέα στρατηγική

Ο πρόεδρος της PAC, σερ Τζέφρι Κλίφτον-Μπράουν, δήλωσε ότι «το BBC είναι ένας οργανισμός υπό έντονη πίεση» και ότι η επιτροπή της παρέχει μια «εικόνα των προσπαθειών της να διασφαλίσει αξία για τα χρήματα των πολιτών μέσα σε ένα κατακερματισμένο μιντιακό τοπίο».

Τόνισε ότι «χωρίς εκσυγχρονισμό της προσέγγισης, ιδίως όσον αφορά τη διαδικτυακή παρακολούθηση, η εμπιστοσύνη στο σύστημα του τέλους τηλεθέασης θα συνεχίσει να φθίνει».

Εκπρόσωπος του BBC ανέφερε ότι «το τέλος τηλεθέασης χρειάζεται μεταρρύθμιση» και ότι ο οργανισμός «εξετάζει όλες τις επιλογές για ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης». Παράλληλα, υπογράμμισε πως κάθε αλλαγή πρέπει να «διασφαλίζει τη δημόσια και καθολική αποστολή του BBC» και ότι ο οργανισμός θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του Χάρτη λειτουργίας του.