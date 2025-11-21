Μια λύκαινα στον δυτικό Καναδά άφησε άφωνους τους ερευνητές, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να ανελκύει από το νερό μια παγίδα για κάβουρες προκειμένου να τραφεί. Η ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη γνωστή χρήση εργαλείων από άγριο λύκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απομονωμένη περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας, όπου η λύκαινα φαίνεται να τραβά με τα δόντια το σχοινί μιας παγίδας, να την ανασύρει στην επιφάνεια και να αφαιρεί το κύπελλο με το δόλωμα. Οι κάμερες είχαν τοποθετηθεί από ερευνητές που προσπαθούσαν να εξηγήσουν γιατί οι παγίδες υπέστησαν επανειλημμένες ζημιές.

«Δεν πίστευα στα μάτια μου», δήλωσε ο Κάιλ Αρτέλ, βιολόγος περιβάλλοντος στο State University της Νέας Υόρκης, περιγράφοντας την πράξη ως «επιμελώς χορογραφημένη» και εκτελεσμένη σε στάδια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συμπεριφορά αυτή αποκαλύπτει υψηλό επίπεδο νοημοσύνης και προσαρμοστικότητας.

Researchers captured footage of wild wolves in British Columbia using crab traps to eat the bait inside, in the first evidence of possible tool use by the animals. pic.twitter.com/RWNDQ9xpBK — The Weather Network (@weathernetwork) November 20, 2025

Η ανακάλυψη και το επιστημονικό ενδιαφέρον

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Ecology and Evolution, προήλθε από έρευνα που διεξάγεται σε συνεργασία με τον αυτόχθονα λαό Πρώτο Έθνος Χάιλτσακ. Οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει ότι οι παγίδες για κάβουρες μετακινούνταν στην όχθη και ότι το δόλωμα έλειπε, υποψιαζόμενοι αρχικά κάποιο θαλάσσιο αρπακτικό.

Το μυστήριο λύθηκε τον Μάιο του 2024, όταν οι κάμερες κατέγραψαν τη λύκαινα να αναγνωρίζει τη σημαδούρα, να τη συνδέει με την παγίδα και να την τραβά στην ακτή για να αποκτήσει τροφή. «Ήξερε πώς να τραβήξει την παγίδα και ότι, αν την έφερνε στην παραλία, θα μπορούσε να πάρει τροφή», εξήγησε ο Αρτέλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά «αληθινά ευφυή και εξελιγμένη».

Η σημασία της παρατήρησης

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η λύκαινα έμαθε τη διαδικασία μέσω δοκιμών και λαθών, γεγονός που υποδηλώνει ικανότητα μάθησης και προσαρμογής. Σημειώνουν επίσης ότι οι λύκοι της περιοχής, ζώντας μακριά από ανθρώπινες απειλές, έχουν περισσότερο χρόνο να πειραματίζονται και να αναπτύσσουν νέες στρατηγικές επιβίωσης.