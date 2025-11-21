Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για την επίσκεψη των παραγόντων της ΑΕΚ στην UEFA αξίζει να επισημανθεί η προσπάθεια του ιστότοπου Novasports να ξεδιαλύνει την ιστορία. Τι έκαναν οι συνάδελφοι; Ζήτησαν τη θέση της UEFA για την επίσκεψη. Η απάντηση που πήραν από το γραφείο Τύπου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι αρκετά ενδεικτική σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της Ενωσης: βοήθησε απλά την UEFA να μας υπενθυμίσει πόσο καλή είναι η σχέση της με τη διοίκηση της ΕΠΟ.

Δύο σκέλη

H απάντηση της UEFA έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τον αρχιδιαιτητή Λανουά. Αφού επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τα στελέχη της ΑΕΚ αλλά και την πλήρη ενημέρωση της ΕΠΟ από τη μεριά της, η UEFA υπενθυμίζει ότι «ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του προτάθηκαν από την UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ηγηθούν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και να επιβλέπουν την ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ελλάδα» και επισημαίνει ότι «η UEFA έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ και την ομάδα του στην αποστολή τους». Η ΑΕΚ βέβαια έχει διαρρεύσει ότι οι συζητήσεις δεν αφορούσαν τόσο τον Λανουά όσο την ΕΠΟ. Στο δεύτερο σκέλος της επιστολής η UEFA κάνει σαφές πως ό,τι κι αν συζητήθηκε δεν άλλαξε τη στάση της απέναντι στην ΕΠΟ. «Η UEFA διατηρεί την ισχυρή της υποστήριξη προς την ΕΠΟ υπό την ηγεσία του κ. Γκαγκάτση, με την οποία συνεργάζεται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση για το νέο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος UEFA Hat Trick» αναφέρει. Η απάντηση δεν είναι τυποποιημένη και το καταλαβαίνεις από την τελευταία αναφορά. Είναι σαν να λέει πως όχι μόνο δεν κατανοεί τα παράπονα, αλλά θεωρεί την ΕΠΟ τόσο εξαιρετικά ικανή ώστε χρηματοδοτεί και το βασικό της έργο, δηλαδή το κέντρο της Παιανίας.

Τι περίμεναν

Δεν ξέρω τι ακριβώς περίμεναν ο Μηνάς Λυσσάνδρου και ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν πήγαν στη Νιόν. Αλλά καθώς φαίνεται δεν έπεισαν κανένα με όσα ισχυρίστηκαν, εκτός αν πήγαν εκεί για να ευχαριστήσουν την UEFA για τον Λανουά και να της ζητήσουν να συνεχίσει να συμπαραστέκεται στην ΕΠΟ. Αν ωστόσο τα όσα άκουσαν από τους κ. Λάκοβιτς και Γεωργίου είναι διαφορετικά απ’ όσα αναφέρονται στην επιστολή που δημοσιεύτηκε από το novasports.gr δεν έχουν παρά να εκδώσουν μια ανακοίνωση και να μας ενημερώσουν για το τι είπαν και το τι τους είπαν. ‘Η ακόμα καλύτερα μπορεί να κάνουν μια συνέντευξη Τύπου και να καταγγείλουν την UEFA για διγλωσσία κ.λπ.

Πιο σοβαρά

Εχει κάτι εναντίον της ΑΕΚ η UEFA και δεν την ακούει; Οχι φυσικά. Απλά στη Νιόν έχουν βαρεθεί να ασχολούνται με αυτό που μόνοι τους αποκαλούν «ελληνικό πρόβλημα». Εδώ και δέκα χρόνια η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της οποίας οι παράγοντες τρέχουν κάθε τόσο στη Νιόν για να κάνουν καταγγελίες, παράπονα, αποκαλύψεις κ.λπ. Οι άνθρωποι έχουν πιο σοβαρά πράγματα να κάνουν.

Αλαλούμ

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο Λανουά δεν πρέπει να είναι πιο προσεκτικός: το αλαλούμ που δημιουργήθηκε πρώτα με τις τοποθετήσεις και μετά με τις αλλαγές των διαιτητών στο Βόλος – Λεβαδειακός θα έπρεπε να το αποφύγει. Ο Βόλος έχει μηνήσει τον διαιτητή Ευαγγέλου: ο Λανουά όφειλε να το ξέρει. Και καλό θα ήταν στα ντέρμπι ο Γάλλος να έφερνε και κανένα διαιτητή από άλλη ευρωπαϊκή χώρα κι όχι πάντα από τη Γερμανία. Αλλά αν στον Λάκοβιτς κάποιος τα έλεγε αυτά περιγράφοντας το πρόβλημα της ελληνικής διαιτησίας, ο Σέρβος πιθανότατα θα γελούσε. Εχουν δει τα μάτια του παντού πολλά χειρότερα…

Ονειρα

Μιλώντας για την ΑΕΚ πρέπει να πω ότι σ’ αυτή την αγωνιστική της επιστροφής στο πρωτάθλημα μετά τη διακοπή για τα δύο άχαρα και χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας η Ενωση μοιάζει να έχει τον πιο δύσκολο αντίπαλο, δηλαδή τον Αρη. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη και θα έχει πρόβλημα μόνο αν το μυαλό όλων είναι στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο ακολουθεί: έχει παρατηρηθεί φέτος σε παιχνίδια πριν από αυτά του Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός να δυσκολεύεται. Ο ΠΑΟΚ περιμένει την Κηφισιά, που πάει στην Τούμπα χωρίς τον προπονητή της και χωρίς έξι βασικούς: ένα φιλικό θα ήταν πιο δύσολο. Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του μπορεί να έχει μείνει λίγο πίσω στη βαθμολογία, αλλά μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και κυρίως μετά τον ερχομό του κόουτς Ράφα Μπενίτεθ κάνει σχέδια επιστροφής του στη μάχη του πρωταθλήματος. Για να συμβεί αυτό πρέπει να περάσει με νίκη από τις Σέρρες, πράγμα που δεν μοιάζει δύσκολο καθώς η τοπική ομάδα είναι από τις πλέον απογοητευτικές μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Ανταγωνιστικός

Το ΑΕΚ – Αρης είναι ένα άλλου τύπου παιχνίδι. Δεν είναι ντέρμπι αλλά για τους γηπεδούχους είναι σαφώς δύσκολο ματς. Τουλάχιστον έτσι λέει η λογική, αν όχι και η πραγματικότητα. Γιατί το λέω; Γιατί παρά τη διακοπή του πρωταθλήματος ο Αρης εξακολουθεί να είναι κανονικό νοσοκομείο. Στην «OPAP Αρένα» θα του λείψουν έξι ποδοσφαιριστές: ο Μεντίλ, ο Δώνης, ο Μισεουί, ο Γένσεν, ο Καντεβέρε και ο Γαλανόπουλος. Ο Μανόλο Χιμένεθ κάπως διαφορετικά ονειρευόταν ένα παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στον πάγκο της οποίας έχει αγαπηθεί αλλά έχει ζήσει και πίκρες. Οσοι τον γνωρίζουν ισχυρίζονται ότι ο Ισπανός θεωρεί πολύ άδικες τις απολύσεις του και ότι θα ήθελε να δείξει ότι είναι πολύ καλύτερος προπονητής από αυτό που στην ΑΕΚ πιστεύουν. Ο Αρης κάνει να τελείως ακατανόητο πρωτάθλημα. Φρέναρε τον Παναθηναϊκό στο Βικελίδης (1-1) και ήταν αξιόμαχος με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη: μολονότι έχασε 1-2 όταν μάλιστα βρέθηκε με παίκτη παραπάνω πολλοί πίστεψαν ότι θα μπορούσε και να βρει γκολ ισοφάρισης. Στο ίδιο πρωτάθλημα ο Αρης είναι η ομάδα που δεν έχει κερδίσει τον Πανσερραϊκό στην έδρα της, που έχει χάσει με 3-0 από τον εκ των ουραγών ΟΦΗ και που στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης πριν από τη διακοπή έμοιαζε ευχαριστημένη με το τελικό 0-0. Ολα αυτά σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Οτι ο Αρης, όντας μεγάλη ομάδα, με τους μεγάλους παίζει για την αξιοπρέπειά του. Αν έχω δίκιο στην «ΟPAP Aρένα» θα είναι ανταγωνιστικός.