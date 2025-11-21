Στον απόηχο των συνεχών αποκαλύψεων για την εγκληματική οργάνωση, η Βρισηίδα Ανδριώτου μιλάει για όλους και για όλα στο στενό περιβάλλον της.

Για τα χρήματα που έχασε, τα λάθη που χρεώνει στον Σπύρο Μαρτίκα, τις κινήσεις στρατηγικής αρχηγικών μελών του κυκλώματος και τους λόγους που η ίδια αποφεύγει να τοποθετηθεί δημόσια.

Η νεαρή influencer λέει στους δικούς της ανθρώπους πως η όλη ιστορία την πήγε πολύ πίσω οικονομικά. Από την πρώτη στιγμή είχε υποψίες, αλλά ο τότε σύντροφός της, δεν την άκουσε.

«Η Βρισηίδα έλεγε στον Μαρτίκα ότι δεν τους εμπιστεύεται, αλλά δέχθηκε να του δώσει τα χρήματά της, 50.000 ευρώ. Είχαν συμφωνήσει μάλιστα ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά, ο πρώην σύντροφός της θα έσπαγε τα ασφαλιστικά συμβόλαιά του για να της επιστρέψει το ποσό. Και η αδερφή του Μαρτίκα κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι δεν πάει κάτι καλά», αναφέρει το περιβάλλον της Βρισηίδας Ανδριώτου.

Όταν η αστυνομία έφτασε στα άδυτα της εγκληματικής οργάνωσης, η ίδια σκέφτηκε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει.

«Δεν θα κινηθεί νομικά ούτε απέναντι στον Μαρτίκα, ούτε απέναντι στους κατηγορούμενους. Εξάλλου κανείς δεν την έχει στοχοποιήσει», συνεχίζει το περιβάλλον της influencer.

Έχει αποφασίσει να μην κάνει δηλώσεις για το θέμα. Αν και η ίδια, όπως λέει στο περιβάλλον της, ήταν και είναι το μεγάλο θύμα, σε αυτή την ιστορία.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του περιβάλλοντος της Βρισηίδας Ανδριώτου, «Ο Μαρτίκας ήταν σε απόγνωση πολύ καιρό, ήταν σαν φυτό γι’ αυτό δεν έχει βγει κι εκείνη να πάει εναντίον του σε όλα αυτά. Τον καταλαβαίνει. Ήταν χάλια και εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους.

«Ο Σπύρος Μαρτίκας δεν έπρεπε να μπλέξει»

Το μεγάλο λάθος του Σπύρου Μαρτίκα, όπως πιστεύει η Βρισηίδα Ανδριώτου, ήταν πως εκείνη την περίοδο δεν άκουγε ούτε εκείνη, ούτε την αδερφή του.

«Η πλύση εγκεφάλου που έκαναν στα θύματά τους ήταν πρωτοφανής. Ο Μαρτίκας δεν άκουγε κανέναν εκείνη την εποχή. Ήταν άλλος άνθρωπος. Αυτοί του έδιναν λεφτά από τα ίδια που τους πήγαινε κι ο Σπύρος νόμιζε ότι έβγαζε κέρδος. Τυφλώθηκε, τον τύφλωσαν αυτοί οι άνθρωποι», συνεχίζει η πλευρά της 27χρονης.

Λίγους μήνες πριν τις δηλώσεις της ότι το 2024 ήταν «τοξικό» για την ίδια, η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε βρεθεί στο στρατηγείο της εγκληματικής οργάνωσης και είχε γνωρίσει ορισμένα από τα αρχηγικά μέλη του. Η κάθε τους κίνηση έδειχνε μελετημένη με προσοχή.

«Oι κατηγορούμενοι λένε πράγματα για να ελαφρύνουν τη θέση τους. Ο αρχηγός έλεγε στο ζευγάρι ότι ελέγχει τα ταμεία και δεν τους παραδέχτηκε ποτέ ότι έπαιζε τζόγο. Δεν τους είπε ποτέ ότι είναι παίκτης και μάλιστα επέκρινε τους εθισμούς των υπολοίπων παικτών. Τώρα για να ελαφρύνει τη θέση του, λέει αυτά τα πράγματα», τόνίζεται από άτομα πλησίον της influencer.

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η influencer επαναλαμβάνει στο περιβάλλον της, πως δεν είχε ασχοληθεί με τον τζόγο.

Η πλευρά της Βρισηίδας Ανδριώτου ξεκαθαρίζει: «Δεν έχει πιάσει χρήματα στα χέρια της. Παρέμενε στην πισίνα με την σύντροφο του αρχηγού να παριστάνει το δόλωμα να της κάνει παρέα. Ήταν στην πισίνα όσο ο σύντροφός της προχωρούσε στα υπόλοιπα».

«Η Βρισηίδα παρακαλούσε έναν χρόνο για τα χρήματά της»

Όταν το μοντέλο κατάλαβε πως τα χρήματά της είχαν χαθεί, άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να πάρει πίσω, έστω το μεγαλύτερο μέρος τους. Όπως φέρεται να έχει πει στο περιβάλλον της, αποφάσισε να διατηρήσει επικοινωνία με ορισμένους από τους κατηγορούμενους.

«Έναν χρόνο παρακαλούσε για τα χρήματά της. Σκέφτηκε να διατηρήσει την επικοινωνία μαζί τους για να παίρνει λίγα – λίγα τα χρήματά της. Δεν την είχαν υποψιαστεί. Ο υπαρχηγός της πουλούσε παραμύθι ένα χρόνο και της έδωσε ψίχουλα. Έχασε τα χρήματα από το survivor που ήταν 6 μήνες και τα υπόλοιπα από δουλειές», αποκαλύπτει το περιβάλλον της infulencer.

Το μόνο που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα είναι να πάρει πίσω τα 10 από τα 50.000 ευρώ που έχασε.

«Η Βρισηίδα το μόνο που πήρε ήταν 10.000 από τον υπαρχηγό και της είπαν: «Δεν φταις πουθενά». Αλλά 10.000 μπροστά σε αυτό το ποσό ήταν ψίχουλα. Από τα 600.000 να πάρει 10; Τώρα κάνει 3 δουλειές και πάει για 4η. Δεν είναι εύκολο, ζορίζεται και η ίδια πάρα πολύ και ψυχολογικά. Τα τελευταία δυο χρόνια είναι σε κακή κατάσταση, αντιμετώπισε πρόβλημα στο μάτι της, μπήκε στο νοσοκομείο με το στομάχι της, έχασε τα χρήματα της», τονίζεται σχετικά από το περιβάλλον της.

Μακριά από τις κάμερες, η 27χρονη προσπαθεί μέχρι σήμερα να διαχειριστεί μια σειρά από δυσκολίες και να βάλει σε νέες βάσεις την ίδια τη ζωή της.

Πιστεύει πως τίποτα από αυτά που σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει δεν θα είχε συμβεί, αν ο Σπύρος Μαρτίκας την είχε ακούσει.

«Στα 27 της χρόνια, η Βρισηίδα ούτε τη λέξη τοκογλυφία δεν ήξερε. Τα 5.000 ευρώ, τα χρήματα που τους έδωσαν μετά την πρώτη «επένδυση» δεν τα πήρε ποτέ στα χέρια της, τα κράτησε ο Μαρτίκας», σχολιάζουν άτομα από την πλευρά της 27χρονης.

Τα λόγια και οι περιγραφές στο περιβάλλον της, εξηγούν τη στρατηγική που ακολουθεί από τη μέρα που η υπόθεση βρέθηκε στο προσκήνιο, αλλά και τις σκέψεις που κάνει το τελευταίο διάστημα, στο περιθώριο των συνεχών αποκαλύψεων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του LIVE NEWS, η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε υποψιαστεί από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά με τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του κυκλώματος.

Μάλιστα είχε διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με την εμφάνισή τους.

Το περιβάλλον της influencer υπογραμμίζει:

«Την πρώτη φορά που πήγανε στο καζίνο η Βρισηίδα τον ενημέρωσε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Του είπε ότι αυτός (σ.σ. ο αρχηγός) είχε τρύπια παπούτσια, δεν της φάνηκε έμπιστος. Όμως ο Μαρτίκας της απάντησε ότι δεν έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση και πολλές φορές αυτοί που είναι καλοντυμένοι μπορεί να μην έχουν να φάνε. Ο αρχηγός τους έλεγε ότι θα τους παντρέψει στο Λουτράκι και έλεγε στον Μαρτίκα ότι είναι αδερφός κι ο Μαρτίκας ένιωθε υποχρεωμένος από όλο αυτό κι έτσι του πήρε ένα ακριβό δώρο. Στα γενέθλια του αρχηγού, επειδή τον λυπήθηκε που ήταν όλη τη μέρα στο καζίνο και δούλευε, τον λυπήθηκε και του πήρε ένα ζευγάρι παπούτσια. Η Βρισηίδα από την πρώτη στιγμή αντέδρασε, για το δώρο γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβό και του έλεγε να πάρει κάτι χαμηλότερης αξίας, αλλά δεν την άκουσε».

