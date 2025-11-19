Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις, την ώρα που ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός κρίθηκαν μαζί με ένα ακόμη μέλος του κυκλώματος προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

«Με όλη τη δύναμη της φωνής μου αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσπορίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου από τον πλειστηριασμό; Είμαι εθισμένος στον τζόγο εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματά μου, χωρίς καμία βία, πίεση ή απειλή από εμένα, με παρακαλούσαν να παίζω τα χρήματά τους στο καζίνο, προσδοκώντας τοκογλυφικό κέρδος 60% έως 80% τον μήνα», ισχυρίστηκε ο απότακτος αστυνομικός, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος απάτης.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός, ιδιοκτήτης καταστημάτων παροχής υπηρεσιών ευεξίας-SPA, αρνήθηκε και αυτός τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως έχει οικονομική ευρωστία και πως δεν θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, αφού του έχει απαγορευτεί η είσοδος στα καζίνο. Κανένας από τους δύο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ

Την ίδια ώρα «τρέχουν» δύο παράλληλες έρευνες, μία από την ΑΑΔΕ και μία από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τις δύο Ανεξάρτητες Αρχές να αναζητούν και να ελέγχουν κάθε ευρώ από τα εκατομμύρια που πέρασαν από τα χέρια των κατηγορουμένων, αναζητώντας την πορεία του μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται και ο καταγγέλλων, Σπύρος Μαρτίκας. Οι ελεγκτικές Αρχές ερευνούν, πού βρήκε τα 720.000 ευρώ, που φέρεται να «επένδυσε» στο κύκλωμα.

Όπως δήλωσε, τα ποσά προήλθαν από:

– 50.000 ευρώ της Βρισηίδας Ανδριώτου.

– 310.000 ευρώ που απέσυρε σπάζοντας ασφαλιστικά προγράμματα.

– 50.000 ευρώ ως αμοιβή από τη συμμετοχή του στο Survivor.

– 200.000 ευρώ από έναν φίλο του.

– 110.000 ευρώ από την αδελφή του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε στους αστυνομικούς, ότι τα 110.000 ευρώ από την αδελφή του τα δανείστηκε και δεν τα έλαβε, για να της τα επενδύσει.

Έκαναν χλιδάτη ζωή δηλώνοντας… μηδενικά εισοδήματα

Τα θύματα βλέπανε την πολυτελή ζωή που έκανε ο 53χρονος φερόμενος ως «αρχηγός», ο οποίος όμως δήλωνε ετήσιο εισόδημα το 2024 μόλις 12.000 ευρώ. Ο 53χρονος, που σε φωτογραφίες που αναρτούσε στα social media φαίνεται -μεταξύ άλλων- να φορά αθλητικό παπούτσι των 600 ευρώ, για την Εφορία βιοποριζόταν μόνο από τη σύνταξη που λάμβανε ως πρώην αστυνομικός. Υπήρχαν όμως αδικαιολόγητα χρήματα, που δείχνουν πως όσα έβγαζε από την δράση της συμμορίας, τα «ξέπλενε» μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

«Είναι προφανές, ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις μετρητών είναι δυσανάλογες με το τραπεζικό του “προφίλ” και το εισόδημά του. Από αυτό προκύπτει, ότι ο 53χρονος χρησιμοποίησε μέρος των μετρητών, 32.000 ευρώ, από τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε από την εγκληματική του δραστηριότητα και τα τοποθέτησε στα τυχερά παιχνίδια, με σκοπό την παρουσίαση των κερδών ως νόμιμη πηγή», λένε από τις Αρχές.

Μηδενικό εισόδημα από την άλλη δήλωνε και ο φερόμενος ως «υπαρχηγός». Ο επιχειρηματίας με τα τρία ινστιτούτα μασάζ, που στην απολογία του υποστήριξε, πως ο τζίρος ήταν τέτοιος που δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, το έτος 2024 δήλωσε στην ΑΑΔΕ μηδενικό εισόδημα. Ωστόσο, κατάφερε με κάποιον τρόπο να βρει χρήματα, για να πάει διακοπές στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη.

Μηδενικό εισόδημα παρουσίασαν πέρσι τόσο ο 46χρονος, που επίσης προφυλακίστηκε ως εμπλεκόμενος και σύμφωνα με πληροφορίες είχε λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στα δικαστήρια Κορίνθου, όσο και η σύντροφος του «αρχηγού», που μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.