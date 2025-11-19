Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις, την ώρα που ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός κρίθηκαν μαζί με ένα ακόμη μέλος του κυκλώματος προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.
«Με όλη τη δύναμη της φωνής μου αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσπορίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου από τον πλειστηριασμό; Είμαι εθισμένος στον τζόγο εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματά μου, χωρίς καμία βία, πίεση ή απειλή από εμένα, με παρακαλούσαν να παίζω τα χρήματά τους στο καζίνο, προσδοκώντας τοκογλυφικό κέρδος 60% έως 80% τον μήνα», ισχυρίστηκε ο απότακτος αστυνομικός, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος απάτης.
Ο φερόμενος ως υπαρχηγός, ιδιοκτήτης καταστημάτων παροχής υπηρεσιών ευεξίας-SPA, αρνήθηκε και αυτός τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως έχει οικονομική ευρωστία και πως δεν θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, αφού του έχει απαγορευτεί η είσοδος στα καζίνο. Κανένας από τους δύο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.
Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ
Την ίδια ώρα «τρέχουν» δύο παράλληλες έρευνες, μία από την ΑΑΔΕ και μία από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τις δύο Ανεξάρτητες Αρχές να αναζητούν και να ελέγχουν κάθε ευρώ από τα εκατομμύρια που πέρασαν από τα χέρια των κατηγορουμένων, αναζητώντας την πορεία του μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται και ο καταγγέλλων, Σπύρος Μαρτίκας. Οι ελεγκτικές Αρχές ερευνούν, πού βρήκε τα 720.000 ευρώ, που φέρεται να «επένδυσε» στο κύκλωμα.
Όπως δήλωσε, τα ποσά προήλθαν από:
– 50.000 ευρώ της Βρισηίδας Ανδριώτου.
– 310.000 ευρώ που απέσυρε σπάζοντας ασφαλιστικά προγράμματα.
– 50.000 ευρώ ως αμοιβή από τη συμμετοχή του στο Survivor.
– 200.000 ευρώ από έναν φίλο του.
– 110.000 ευρώ από την αδελφή του.
Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε στους αστυνομικούς, ότι τα 110.000 ευρώ από την αδελφή του τα δανείστηκε και δεν τα έλαβε, για να της τα επενδύσει.
Έκαναν χλιδάτη ζωή δηλώνοντας… μηδενικά εισοδήματα
Τα θύματα βλέπανε την πολυτελή ζωή που έκανε ο 53χρονος φερόμενος ως «αρχηγός», ο οποίος όμως δήλωνε ετήσιο εισόδημα το 2024 μόλις 12.000 ευρώ. Ο 53χρονος, που σε φωτογραφίες που αναρτούσε στα social media φαίνεται -μεταξύ άλλων- να φορά αθλητικό παπούτσι των 600 ευρώ, για την Εφορία βιοποριζόταν μόνο από τη σύνταξη που λάμβανε ως πρώην αστυνομικός. Υπήρχαν όμως αδικαιολόγητα χρήματα, που δείχνουν πως όσα έβγαζε από την δράση της συμμορίας, τα «ξέπλενε» μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
«Είναι προφανές, ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις μετρητών είναι δυσανάλογες με το τραπεζικό του “προφίλ” και το εισόδημά του. Από αυτό προκύπτει, ότι ο 53χρονος χρησιμοποίησε μέρος των μετρητών, 32.000 ευρώ, από τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε από την εγκληματική του δραστηριότητα και τα τοποθέτησε στα τυχερά παιχνίδια, με σκοπό την παρουσίαση των κερδών ως νόμιμη πηγή», λένε από τις Αρχές.
Μηδενικό εισόδημα από την άλλη δήλωνε και ο φερόμενος ως «υπαρχηγός». Ο επιχειρηματίας με τα τρία ινστιτούτα μασάζ, που στην απολογία του υποστήριξε, πως ο τζίρος ήταν τέτοιος που δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, το έτος 2024 δήλωσε στην ΑΑΔΕ μηδενικό εισόδημα. Ωστόσο, κατάφερε με κάποιον τρόπο να βρει χρήματα, για να πάει διακοπές στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη.
Μηδενικό εισόδημα παρουσίασαν πέρσι τόσο ο 46χρονος, που επίσης προφυλακίστηκε ως εμπλεκόμενος και σύμφωνα με πληροφορίες είχε λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στα δικαστήρια Κορίνθου, όσο και η σύντροφος του «αρχηγού», που μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Η μαρτυρία της Βρισηίδας Ανδριώτου
Σημαντικό ρόλο για την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις έπαιξε η μαρτυρία του φαρμακοποιού και πρώην παίκτη τηλεοπτικού ριάλιτι, Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος όπως έχει καταγγείλει, εκτός από τον ίδιο θύμα του κυκλώματος έχει πέσει και η τότε σύντροφός του, influencer και πρώην παίκτρια του ίδιου τηλεοπτικού ριάλιτι, Βρισηίδα Ανδριώτου. Η ίδια μάλιστα έχει καταθέσει στις Αρχές.
Για την πρώτη της επαφή με τα μέλη της συμμορίας, η Βρισηίδα Ανδριώτου λέει: «Η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου άρχισε, όταν δεχθήκαμε να παρευρεθούμε καλεσμένοι του “υπαρχηγού” στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου για ένα Σαββατοκύριακο. Μόλις φτάσαμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και αναφέραμε το όνομα του “αρχηγού”, δεχθήκαμε μία άψογη εξυπηρέτηση και μας προσέφεραν ένα μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Στη σουίτα του “αρχηγού”, η οποία ήταν και η καλύτερη του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν, η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος, μας είπαν 5 εκατομμύρια ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν. Καθίσαμε στον καναπέ και μετά από λίγα λεπτά έβγαλε ο “υπαρχηγός” από ένα σακίδιο γύρω στις 700.000 ευρώ, όπως είπε και τα έδωσε στον αρχηγό. Ανέφερε μάλιστα επίμονα, ότι αυτά τα λεφτά ήταν του δικηγόρου του».
Όπως λέει η ίδια «γνωρίσαμε και τη σύντροφο του “αρχηγού”. Μία ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα, τρομερά φιλική, έξυπνη, που εκδήλωνε έντονα τη συμπάθεια και τον θαυμασμό της, ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου. Τα τραπέζια εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν άκρως πολυτελή και πανάκριβα. Ο αρχηγός με τεράστια άνεση παράγγελνε τα καλύτερα και δεν είδα ποτέ κάποιον να πληρώνει. Ο Σπύρος Μαρτίκας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό. Μετά από όλο αυτό το Σαββατοκύριακο, συζητάγαμε συνέχεια για την “πλύση εγκεφάλου” που δεχθήκαμε για αυτήν την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα, τόσο από τον “υπαρχηγό”, όσο και από τον “αρχηγό”, που τον παρακινούσαν να επενδύσει».
Για την πρώτη φορά που έδωσαν χρήματα, η ίδια λέει: «Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε με δικά μου λεφτά. Είχα 43.000 ευρώ και ο Σπύρος συμπλήρωσε 7.000 ευρώ, που μου χρώσταγε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο στη σουίτα. Ήταν ήδη εκεί ο “υπαρχηγός”, που φαινόταν λες και μας περίμενε, για να βγάλει πάλι από το σακίδιό του 500.000 ευρώ, να τα επενδύσει. Χρήματα που όπως ανέφερε, ήταν και του δικηγόρου του. Πάλι υπήρχαν χρήματα απλωμένα στο τραπέζι της σουίτας. Στις 2:00 το μεσημέρι ο Σπύρος που ήταν στην πισίνα μαζί μου, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον “αρχηγό” να ανέβει στην σουίτα του, προφανώς για να γίνει η πληρωμή. Μαζί του ανέβηκε και ο “υπαρχηγός”. Φύγαμε από το καζίνο και είχα στα χέρια μου 55.000 ευρώ. Ο Σπύρος μου είπε, ότι ο “υπαρχηγός” έφυγε με 550.000 ευρώ και όλο αυτό συνέβη μπροστά στα μάτια του».
«Την επόμενη εβδομάδα ο Σπύρος “έσπασε” τα συμβόλαιά του στην ασφαλιστική, που μάζευε τόσα χρόνια και μαζί με τα δικά μου χρήματα και την συγκατάθεσή μου, για άλλη μία φορά πήγαμε Παρασκευή στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου. Καταλάβαινα, ότι ο “αρχηγός” δεν ήθελε με τίποτα να βρίσκομαι στις συνδιαλλαγές αυτές, γιατί είναι αντρικές υποθέσεις και ότι οι γυναίκες πρέπει να περνάνε ωραίες στιγμές στους χώρους του ξενοδοχείου. Η σύντροφος του “αρχηγού” ήταν συνέχεια μαζί μου, κάνοντάς μου παρέα και με απομόνωνε από κάθε είδους συναλλαγή», συμπληρώνει.
Για την απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα λέει: «Ιούλιο, δέχομαι τηλεφώνημα από τον Σπύρο γύρω στις 05:30 το πρωί. Τον ακούω, όπως δεν τον έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Τρομαγμένο, σε πανικό, γιατί του επιτέθηκαν με όπλα δύο τύποι και να μου περιγράφει την ιστορία, έτσι όπως έγινε. Ότι πληρώθηκε με πλάκες χρυσού από το ξενοδοχείο του Λουτρακίου την Παρασκευή, ότι ο “υπαρχηγός” ήταν συνέχεια μαζί του, ότι πέρασε και τον πήρε από το φαρμακείο του ξημερώματα Δευτέρας συγκεκριμένη ώρα, ότι κοντοστάθηκε με το αυτοκίνητο που εκείνος οδηγούσε, σε ένα σκοτεινό σημείο χωρίς λόγο, λίγα μέτρα πιο κάτω με τον “υπαρχηγό” που δεν τον άγγιξαν, ενώ ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν μέσα στα αίματα, από τα χτυπήματα από τα όπλα. Θα τον πήγαινε ο “υπαρχηγός” σε ενεχυροδανειστή για να εξαργυρωθεί όλο το χρυσό που του είχαν δώσει».
«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του, για να μην ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη. Πήρα τηλέφωνο έντρομη τον “υπαρχηγό”, μέσα σε πανικό, να του ουρλιάζω σε απόγνωση, για ό,τι μας έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απάθεια, την ψυχρότητα, την περιφρόνηση, την απαξίωση. Κατάλαβα έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση, χωρίς συναίσθημα. Δεν ένιωθε το παραμικρό. Ένας κοινός, αδίστακτος, ψυχρός εγκληματίας, που μόλις κατάφερε και πέτυχε τον στόχο του».
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα
Ο ίδιος ο επιχειρηματίας έχει αναφέρει στις Αρχές για την απόπειρα αυτοκτονίας της: «Η απόγνωσή μου τεράστια. Είμαι στον καναπέ και δεν ξέρω τι να κάνω! “Έχω καταστραφεί έτσι απλά, από έναν αλήτη, που μου το παίζει φίλος τόσα χρόνια! Οι κόποι μου μιας ζωής ολόκληρης! Είμαι ο μεγαλύτερος ηλίθιος που υπάρχει!. Έπεσα θύμα και με κορόιδεψε ένας άνθρωπος, που υποτίθεται θα βοηθούσε να ξεπληρώσω τα χρέη μου. Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια στεκόταν δίπλα μου, για να με παρασύρει στο πιο βρόμικο σχέδιο, στην πιο αρρωστημένη σατανική απάτη που μπορεί να σκηνοθετήσει κάποιος. Τέτοια απόγνωση δεν έχω νιώσει ξανά στη ζωή μου!
Έχω πάρει τα πιο σκληρά φάρμακα από το φαρμακείο μου. Φάρμακα που από δέκα χάπια να πάρεις από το κάθε κουτί, σε στέλνουν με ανακοπή, χωρίς να καταλάβεις. Πέφτεις σε κώμα και τελειώνεις. Χωρίς γυρισμό! Μόνος μου στο σπίτι, μέσα σε πανικό και απόγνωση, με τα κουτιά των φαρμάκων στα χέρια μου έτοιμος να δώσω τέλος στη ζωή μου. Η Βρισηίδα το έχει καταλάβει, ότι η κατάστασή μου ήταν σε αυτό το σημείο. Έμπαινε στην κάμερα του σπιτιού μας από το κινητό της όλη μέρα! Κάμερα που είχε τοποθετήσει η ίδια για να βλέπει το σκυλάκι που έχουμε. Αρχίζει να ουρλιάζει από την κάμερα και σε λίγα λεπτά ήταν η αδερφή μου κάτω, να πάρει τα χάπια από τα χέρια μου. Η αδερφή μου μένει ακριβώς στο από πάνω διαμέρισμα. Η Βρισηίδα την επόμενη μέρα ήταν κοντά μου. Το ότι ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου δεν σταμάτησα να το νιώθω για πολλούς μήνες».