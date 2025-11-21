Σύμφωνα με το Cretalive, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια.

Η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ήταν πολύωρη.

Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.