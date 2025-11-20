Ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να επιβάλει τον ρυθμό του στο επικείμενο παιχνίδι με την Παρί (21/11) για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, υπογραμμίζοντας ότι η θέληση και η σκληράδα θα καθορίσουν τον νικητή.

«Η Παρί είναι μια διαφορετική ομάδα, τρέχει πολύ και μας βάζει πολλές προκλήσεις. Πρέπει να αντιπαρατεθούμε με τον δικό μας ρυθμό, να είμαστε σκληροί και να μοιράζουμε σωστά την μπάλα», σημείωσε ο Γάλλος γκαρντ.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τραυματισμών της ομάδας, ο Φουρνιέ επισήμανε: «Κάθε ομάδα περνάει δυσκολίες και τραυματισμούς. Αυτό είναι μέρος της ζωής ενός παίκτη μπάσκετ. Παρά τα προβλήματα, παραμένουμε ενθουσιασμένοι και συνεχίζουμε να παλεύουμε».

Ο Γάλλος αναφέρθηκε επίσης στον συμπατριώτη του Ναντίρ Χιφί, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Παρί: «Είμαι χαρούμενος για τον Ναντίρ. Είναι επιθετικός, ταλαντούχος και παίζει με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να είσαι συνεχώς πάνω του και να παίξεις σκληρά».

Όσο για την επικοινωνία με τους παίκτες της Παρί, ο Φουρνιέ είπε: «Μίλησα με τον Χιφί όταν ήταν 15-16 σε ένα τουρνουά στην Αλγερία, όπως και με τον Εμπαγιέ που είναι φίλος μου. Θα υπάρξει λίγο trash talk, αλλά σε λογικά πλαίσια».