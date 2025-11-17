Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε με τιμητικό τρόπο την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Ζαλγκίρις.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος καλωσόρισαν την πρέσβη στο γήπεδο και της πρόσφεραν φανέλα του Ολυμπιακού με το όνομά της και το νούμερο 7. Η κίνηση πρόσθεσε μια ζεστή νότα στην επίσκεψή της και ανέδειξε τον φιλικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επίσκεψη οδήγησε σε ένα ευχάριστο στιγμιότυπο, το οποίο ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια από τους φίλους της ομάδας.

«Ο Ολυμπιακός B.C. είχε την τιμή να φιλοξενήσει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις! 🔴⚪️ Οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την καλωσόρισαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμα ευρωπαϊκής βραδιάς!»

Δείτε τη δημοσίευση: