«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό», ανέφερε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Κίεβο.

Ιστορική υπογραφή

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ», σημείωσε στη συνέχεια.

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025

«Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια», πρόσθεσε.