«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό», ανέφερε η πρέσβειρα  των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Κίεβο.

Ιστορική υπογραφή

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ», σημείωσε στη συνέχεια.

«Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια», πρόσθεσε.

