Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη ρίχνει φως στη σύσταση του εσωτερικού της Σελήνης. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες διαφωνούσαν για το αν ο πυρήνας του φυσικού μας δορυφόρου είναι στερεός ή λιωμένος. Τώρα, μια εκτενής μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, δίνει οριστική απάντηση: ο πυρήνας της Σελήνης διαθέτει στερεό εσωτερικό τμήμα, με πυκνότητα σχεδόν ίδια με του σιδήρου.

Η έρευνα, υπό τον Γάλλο αστροφυσικό Αρθούρ Μπριάου από το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), βασίστηκε σε δεδομένα από αποστολές στη Σελήνη, μετρήσεις λέιζερ, βαρυτικές παραμορφώσεις και μοντέλα εσωτερικής δομής. Όπως αναφέρει η ομάδα, «τα αποτελέσματά μας στηρίζουν την ύπαρξη στερεού εσωτερικού πυρήνα και προσφέρουν νέα στοιχεία για την ανατροπή του μανδύα της Σελήνης και τη χρονολόγηση των πρώτων βομβαρδισμών στο Ηλιακό Σύστημα».

Η επιβεβαίωση μιας επιστημονικής θεωρίας

Τα σεισμικά δεδομένα των αποστολών Apollo είχαν δώσει ενδείξεις για τη φύση του πυρήνα, αλλά δεν επαρκούσαν για ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι, για χρόνια συνυπήρχαν δύο θεωρίες: η μία υποστήριζε ότι η Σελήνη έχει εξ ολοκλήρου υγρό πυρήνα, ενώ η άλλη προέβλεπε υγρό εξωτερικό και στερεό εσωτερικό πυρήνα. Η νέα μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει το δεύτερο μοντέλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο εξωτερικός, υγρός πυρήνας έχει ακτίνα περίπου 362 χιλιομέτρων, ενώ ο εσωτερικός, στερεός πυρήνας φτάνει τα 258 χιλιόμετρα. Η πυκνότητά του υπολογίζεται στα 7.822 kg/m³, σχεδόν ίδια με εκείνη του σιδήρου. Με άλλα λόγια, η «καρδιά» της Σελήνης μοιάζει εντυπωσιακά με αυτή της Γης, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Μια παρόμοια εσωτερική δομή με της Γης

Ήδη από το 2011, ερευνητές της NASA είχαν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα, με ελαφρώς μικρότερη εκτίμηση ακτίνας (240 χλμ.) και παρόμοια πυκνότητα. Η νέα μελέτη ουσιαστικά επιβεβαιώνει εκείνα τα πρώιμα ευρήματα, ενισχύοντας τη θεωρία ότι η Σελήνη έχει εσωτερική δομή παρόμοια με της Γης.

Όταν σχηματίστηκε, η Σελήνη διέθετε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο εξασθένησε πριν από περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα τέτοιο πεδίο απαιτεί την ύπαρξη κινούμενου υγρού υλικού στον πυρήνα, γεγονός, που καθιστά κρίσιμη τη μελέτη της εσωτερικής του σύστασης για να κατανοηθεί η απώλεια του μαγνητικού πεδίου.

Νέα δεδομένα για τη γεωλογική ιστορία του Φεγγαριού

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι βαθιά μέσα στον μανδύα της Σελήνης συμβαίνει μια διαδικασία «αναστροφής» υλικών: οι πυκνότερες μάζες κατεβαίνουν προς το κέντρο, ενώ οι ελαφρύτερες ανεβαίνουν. Το φαινόμενο αυτό εξηγεί τη χημική σύσταση σε ηφαιστειακές περιοχές και προσφέρει νέα στοιχεία για την πρώιμη γεωλογική εξέλιξη του Φεγγαριού.

Με τις νέες επανδρωμένες αποστολές, που προγραμματίζονται για τις επόμενες δεκαετίες, οι επιστήμονες ελπίζουν να αποκτήσουν σεισμικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, ώστε να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η δομή του σεληνιακού πυρήνα. Μέχρι τότε, η μελέτη αυτή προσφέρει την ισχυρότερη έως σήμερα απόδειξη ότι η Σελήνη δεν είναι ένας ψυχρός, αδρανής βράχος, αλλά ένα ουράνιο σώμα με πολύπλοκο και «ζωντανό» εσωτερικό, που θυμίζει έντονα τη Γη.