Ο Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζει μια από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, καθώς μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το αρχαίο ελληνικό έπος «Οδύσσεια». Οι πρώτες εικόνες από την ταινία αποκαλύπτουν τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια και Τζον Λεγκουιζάμο στους ρόλους τους, επιβεβαιώνοντας το εντυπωσιακό cast που έχει συγκεντρωθεί.

Ο Νόλαν μετατρέπει την «Οδύσσεια» σε ένα φαντασιακό έπος δράσης, με τον Ματ Ντέιμον να ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης. Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν μέσω του περιοδικού Empire παρουσιάζουν τον Πάτινσον ως Αντίνοο, τη Ζεντάγια ως Αθηνά και τον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιο.

Ο Αντίνοος, γιος του Ευπείθη, είναι ένας από τους μνηστήρες που πολιόρκησαν την Πηνελόπη κατά την απουσία του Οδυσσέα. Η Αθηνά, θεά της σοφίας και του πολέμου, καθοδηγεί τον ήρωα στο ταξίδι του, ενώ ο Εύμαιος παραμένει ο πιστός υπηρέτης που τον υποδέχεται στην επιστροφή του. Οι τρεις χαρακτήρες αναμένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του Νόλαν.

Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, με τη Universal Pictures να έχει αναλάβει τη διανομή.

Στο πλευρό του Ντέιμον συμμετέχουν οι Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνων και Λουπίτα Νιόνγκο ως Κλυταιμνήστρα. Το πολυπληθές καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Έλιοτ Πέιτζ, Μία Γκοθ, Κόρι Χόκινς, Τζον Μπερνθαλ, Κόσμο Τζάρβις, Χίμες Πατέλ, Σαμάνθα Μόρτον, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν και Τζέιμς Ρεμάρ.

Ο Νόλαν, μιλώντας για την ταινία, ανέφερε ότι αναζητούσε «κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει ξανά». Όπως είπε, «όλη αυτή η μυθολογική κινηματογραφική παράδοση που μεγάλωσα βλέποντας – από τις ταινίες του Ρέι Χάριχάουζεν και άλλες – δεν είχε ποτέ αποδοθεί με το βάρος και την αξιοπιστία μιας μεγάλης παραγωγής του Χόλιγουντ σε IMAX».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Οδυσσέας, βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο». Η πορεία του είναι γεμάτη κινδύνους και συναντήσεις με μυθικά πλάσματα, όπως ο Κύκλωπας, οι Σειρήνες και η μάγισσα-θεά Κίρκη.