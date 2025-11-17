Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς τον Κρίστοφερ Νόλαν να καταφέρνει κάτι μεγαλύτερο από όλα όσα έχει ήδη καταφέρει. Ο γνωστός σκηνοθέτης πέτυχε να επαναπροσδιορίσει μια από τις πιο αγαπημένες μυθολογίες των κόμικς (The Dark Knight), δημιούργησε σκηνικά δράσης, που έχουν εξίσου νόημα τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω (Tenet), μετέτρεψε την τρομακτική δημιουργία της ατομικής βόμβας σε ένα τρίωρο καταστροφικό έπος, που έφερε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο αποκορύφωμα της καλοκαιρινής σεζόν των blockbusters ( Oppenheimer) και διάλεξε μάλιστα τον πραγματικό Ντέιβιντ Μπόουι να υποδυθεί τον Νίκολα Τέσλα (The Prestige). Ωστόσο, ο ίδιος ο Νόλαν, μετά την ταινία “Oppenheimer” και όλες τις βραβεύσεις του στα Όσκαρ, ονειρεύεται κάτι ακόμα μεγαλύτερο: την «Οδύσσεια».

Για την 13η μεγάλου μήκους ταινία του ως σεναριογράφος-σκηνοθέτης, ο Νόλαν επιστρέφει εκεί, όπου άρχισαν όλα: στο επικό ελληνικό ποίημα του Ομήρου, μια από τις πρώτες ιστορίες στην ανθρώπινη ιστορία, μια εκτεταμένη ιστορία, με πρωταγωνιστή τον Οδυσσέα ( τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον) να κάνει ένα ταξίδι δεκαετίας για να δει ξανά την σύζυγό του, Πηνελόπη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, υπομένοντας απίστευτες δοκιμασίες στην πορεία. «Η Έμμα [Τόμας, παραγωγός και σύζυγος του Νόλαν] το είπε καλύτερα, όταν ανακοινώσαμε για πρώτη φορά το έργο: Είναι θεμελιώδες», αναφέρει ο σκηνοθέτης στο “Empire”. «Υπάρχει λίγο από τα πάντα σε αυτό. Θέλω να πω, περιέχει πραγματικά όλες τις ιστορίες». Έχοντας αρχικά προσληφθεί για να σκηνοθετήσει την «Τροία», ονειρευόταν αυτόν τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. «Ως σκηνοθέτης, ψάχνεις για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα, που δεν έχουν ξαναγίνει. Και αυτό, που είδα, είναι ότι όλο αυτό το σπουδαίο μυθολογικό κινηματογραφικό έργο, με το οποίο μεγάλωσα – ταινίες του Ρέι Χάριχαουζεν και άλλα πράγματα – δεν το είχα ξαναδεί ποτέ να έχει γίνει με το βάρος και την αξιοπιστία, που θα μπορούσε να κάνει μια παραγωγή χαμηλού προϋπολογισμού και μια μεγάλη παραγωγή IMAX του Χόλιγουντ», τονίζει ο ίδιος.

Μια τόσο σημαντική ιστορία απαιτούσε από τον Νόλαν – έναν ανέκαθεν επαγγελματία της πρακτικής κινηματογράφησης σε μεγάλη κλίμακα – να ανέβει επίπεδο. Μεγάλες τοποθεσίες, σπουδαία ονόματα, εντυπωσιακό θέαμα. «Γυρίσαμε πάνω από δύο εκατομμύρια πόδια φιλμ», αποκαλύπτει για τα 91ήμερα γυρίσματα. Και μεγάλο μέρος αυτού ήταν στον ωκεανό, όπου ο Οδυσσέας σαλπάρει με τους σκληραγωγημένους στις μάχες άντρες του. «Είναι αρκετά πρωτόγονο!», λέει ο Νόλαν γελώντας για τα γυρίσματα στην ανοιχτή θάλασσα. «Το έχω κάνει τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Έχουμε το καστ, που υποδύεται το πλήρωμα του πλοίου του Οδυσσέα εκεί έξω, στα πραγματικά κύματα, στα πραγματικά μέρη. Και ναι, είναι απέραντο και τρομακτικό και υπέροχο και φιλικό προς τον άνθρωπο όλο αυτό, καθώς οι συνθήκες (των γυρισμάτων) αλλάζουν. Θέλαμε πραγματικά να αποτυπώσουμε πόσο δύσκολα θα ήταν αυτά τα ταξίδια για τους ανθρώπους. Και το άλμα πίστης, που γινόταν σε έναν αχαρτογράφητο, άγνωστο κόσμο».

*Με πληροφορίες από Empire