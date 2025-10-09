επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με τίτλο “Η Οδύσσεια”, ήδη προκαλεί δέος — πριν καν κυκλοφορήσει. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για έργα όπως “Inception”, “Interstellar” και “Oppenheimer”, ετοιμάζει μια κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πιο φιλόδοξη παραγωγή της καριέρας του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός Σον Έιβερι, που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Νόλαν στα Tenet και Oppenheimer, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Είναι η πιο μεγάλη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Γυρίσαμε σε πέντε χώρες — χωρίς CGI, χωρίς πράσινες οθόνες, μέσα στη θάλασσα. Ήμασταν στη Σικελία, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία, στη Σκωτία… Ήταν απίστευτο. Ο Ματ Ντέιμον είναι απλώς χρυσάφι σε αυτή την ταινία». , ήδη προκαλεί δέος — πριν καν κυκλοφορήσει. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για έργα όπως “Inception”, “Interstellar” και “Oppenheimer”, ετοιμάζει μια κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πιο φιλόδοξη παραγωγή της καριέρας του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός Σον Έιβερι, που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Νόλαν στα Tenet και Oppenheimer, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Είναι η πιο μεγάλη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Γυρίσαμε σε πέντε χώρες — χωρίς CGI, χωρίς πράσινες οθόνες, μέσα στη θάλασσα. Ήμασταν στη Σικελία, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία, στη Σκωτία… Ήταν απίστευτο. Ο Ματ Ντέιμον είναι απλώς χρυσάφι σε αυτή την ταινία».

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026, διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καστ των τελευταίων ετών:

Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας,

Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος,

Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη,

Ζεντάγια ως Αθηνά,

Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη,

Λουπίτα Νιόνγκο ως Κλυταιμνήστρα,

Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνων,

με επιπλέον συμμετοχές από Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Χίμες Πατέλ και Έλιοτ Πέιτζ, των οποίων οι ρόλοι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Παρά την ανυπομονησία των σινεφίλ, η παραγωγή δεν έχει αποφύγει τις αντιδράσεις. Η επιλογή της Δυτικής Σαχάρας για τα γυρίσματα προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία, ενώ οι ιστορικοί έχουν ήδη αρχίσει να σχολιάζουν αρνητικά τις στολές και τα σκηνικά που φαίνονται στις πρώτες φωτογραφίες από το πλατό. Από τις πανοπλίες μέχρι τα κράνη, πολλοί θεωρούν ότι η παραγωγή έχει αγνοήσει τη χρονική ακρίβεια της ομηρικής εποχής.