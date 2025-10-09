- Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας,
- Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος,
- Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη,
- Ζεντάγια ως Αθηνά,
- Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη,
- Λουπίτα Νιόνγκο ως Κλυταιμνήστρα,
- Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνων,
- με επιπλέον συμμετοχές από Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Χίμες Πατέλ και Έλιοτ Πέιτζ, των οποίων οι ρόλοι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.
Τελευταία Νέα
Η επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με τίτλο “Η Οδύσσεια”, ήδη προκαλεί δέος — πριν καν κυκλοφορήσει. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για έργα όπως “Inception”, “Interstellar” και “Oppenheimer”, ετοιμάζει μια κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πιο φιλόδοξη παραγωγή της καριέρας του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός Σον Έιβερι, που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Νόλαν στα Tenet και Oppenheimer, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Είναι η πιο μεγάλη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Γυρίσαμε σε πέντε χώρες — χωρίς CGI, χωρίς πράσινες οθόνες, μέσα στη θάλασσα. Ήμασταν στη Σικελία, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία, στη Σκωτία… Ήταν απίστευτο. Ο Ματ Ντέιμον είναι απλώς χρυσάφι σε αυτή την ταινία».
Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026, διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καστ των τελευταίων ετών:
Παρά την ανυπομονησία των σινεφίλ, η παραγωγή δεν έχει αποφύγει τις αντιδράσεις. Η επιλογή της Δυτικής Σαχάρας για τα γυρίσματα προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία, ενώ οι ιστορικοί έχουν ήδη αρχίσει να σχολιάζουν αρνητικά τις στολές και τα σκηνικά που φαίνονται στις πρώτες φωτογραφίες από το πλατό. Από τις πανοπλίες μέχρι τα κράνη, πολλοί θεωρούν ότι η παραγωγή έχει αγνοήσει τη χρονική ακρίβεια της ομηρικής εποχής.
Όπως και να έχει, η “Οδύσσεια” του Νόλαν αναμένεται να είναι μια από τις κινηματογραφικές εμπειρίες της δεκαετίας. Με γυρίσματα χωρίς ψηφιακά εφέ, σε αυθεντικές τοποθεσίες και με ένα καστ που συνδυάζει κλασικό Χόλιγουντ και νέα γενιά, η ταινία υπόσχεται να φέρει ξανά τη μαγεία του επικού σινεμά στην εποχή των franchises. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των συντελεστών, ο Νόλαν φαίνεται έτοιμος να παραδώσει την πιο φιλόδοξη “Οδύσσεια” του κινηματογράφου — κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
- 1
Τέλος το όνειρο του Airbnb - Γιατί οι Έλληνες αποσύρουν τις κατοικίες
- 2
Καιρός: Έρχεται ο «Ω-εμποδιστής» και χειμωνιάζει απότομα - Πότε έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
- 3
Έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ από σούπερ μάρκετ για να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του - Συγκλόνισε το δικα
- 4
Τζόαν Κένεντι: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η τελευταία κυρία των Κένεντι
- 5
Προσωπικός Αριθμός και νέα ταυτότητα: Τι αλλάζει για τα ταξίδια από τη νέα χρονιά
- 6
Αιματοβαμμένο ερωτικό τρίγωνο στο Νότιο Σουδάν με 14 νεκρούς
- 7
Τέλος η υπογραφή του εργοδότη στην παραίτηση - Ο εργαζόμενος φεύγει μόνος του
- 8
Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει - Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται
- 9
IRIS: Υποχρεωτικό από 1η Νοεμβρίου - Πώς λειτουργεί, όσα πρέπει να γνωρίζετε
- 10
Η EE πουλά δηλητήριο στον Νότο - Oι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε κίνδυνο
Πολιτισμός
Έρωτας, Γάμος και Πόλεμος: Επτά αποφθέγματα για να θυμόμαστε την Κλαούντια Καρντινάλε
Η εφημερίδα «La Stampa» θυμίζει μερικές φράσεις που είχε πει η Κλαούντια Καρντινάλε. Περιγράφουν τον τρόπο που έβλεπε τη ζωή, τον έρωτα και τη δουλειά της.
Πολιτισμός
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, μυθική μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου
Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί. Rip Claudia cardinale pic.twitter.com/KLT2gqf300 — █▒ clippyotr (@pmullr) September 23, 2025 Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, […]
Πολιτισμός
Η σκοτεινή αναγέννηση του Dexter
Ο ψυχοπαθής που αγαπήθηκε όσο λίγοι επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, απέναντι σε δύο ερμηνείες-έκπληξη από την Ούμα Θέρμαν και τον Πίτερ Ντίνκλατζ